Массовые обыски у должностных лиц ТЦК по всей стране: полиция изъяла машины и деньги

Правоохранители провели обыски у действующих и бывших должностных лиц территориальных центров комплектации в 16 регионах Украины. Было проведено более 40 следственных действий.

Полиция проводит мероприятия по разоблачению коррупционных правонарушений среди должностных лиц ТЦК. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Такие отработки направлены не только на разоблачение отдельных фактов коррупции, а на системное очищение сферы комплектования и социальной поддержки от злоупотреблений. Речь идет о восстановлении доверия к институтам, которые в условиях войны выполняют критически важную функцию для государства", — пояснили в полиции.

Был выявлен факт незаконного обогащения и недостоверного декларирования почти на 92 миллиона гривен. Так начальник РТЦК в Одессе за время пребывания в должности значительно улучшил свое материальное положение и получил активов на более 45 млн грн.

Обыски Фото: Нацполиция Украины

Среди людей, в отношении которых проводятся следственные действия, отмечают руководителей отделов, групп, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также их должностных лиц.

Сумма расхождения между активами в декларации одного из помощников начальника объединенного МТЦК и СП и реальным состоянием составляет 10 млн грн, а бывшего офицера отделения рекрутинга и комплектования уже другого РТЦК — 6,6 млн грн.

Всего было проведено 44 обыска по местам жительства фигурантов, в служебных помещениях и транспортных средствах в 16 регионах страны.

"Изъяли автомобили Tesla различных моделей, мотоциклы, наличные в национальной и иностранной валюте, различные договоры, среди которых договор о получении безвозвратной денежной помощи в один миллион гривен. Изъятые документы, могут быть основаниями для легализации средств, добытых незаконным путем. Все эти факты будут проверяться в рамках уголовных производств", — заявили в Нацполиции.

За несколько дней было составлено более 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией по статьям 172-4 (Нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), 172-6 (Нарушение требований финансового контроля) и 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что в Одессе правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, занималась вымогательством денег у граждан и угрожала им насилием и принудительной отправкой на фронт. В состав группировки входили, в частности, представители территориального центра комплектования.

Уже 23 апреля суд избрал меру пресечения подозреваемым по этому делу. В частности, одного из них взяли под стражу сроком на 60 дней без возможности внесения залога. Стоит отметить, что военнослужащие не признают свою вину.

Также в Одессе стало известно, что семья экс-военкома могла владеть и пользоваться имуществом на десятки миллионов гривен, которое оформляли на родственников и близкое окружение. На их состояние журналисты обратили внимание, в частности, благодаря активности в соцсетях невесты одного из фигурантов.