До 8 лет заключения: в Раде предлагают наказывать представителей ТЦК и ВВК за нарушение мобилизации

В Украине предлагают усилить ответственность для должностных лиц территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий за нарушения во время мобилизации. Речь идет о случаях незаконного призыва, освобождения от службы или нарушения процедуры медицинских осмотров.

О таких изменениях 7 мая сообщила Верховная Рада Украины в своем официальном Telegram-канале.

В частности, отмечается, что комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №12442, который предусматривает изменения в Уголовный кодекс Украины. В целом, его суть заключается в том, чтобы установить отдельную уголовную ответственность для руководителей ТЦК, а также членов и председателей военно-врачебных комиссий за нарушения во время мобилизационных процедур и медицинского отбора военнообязанных.

Согласно документу, наказание может наступить в случаях, когда:

из-за действий должностных лиц гражданина незаконно призвали на военную службу;

безосновательно признали непригодным;

или же неправомерно освободили от службы.

Отдельно речь идет о нарушении порядка проведения военно-врачебной экспертизы, которая определяет пригодность человека к службе.

Кроме того, в законопроекте предлагается дополнить Уголовный кодекс новыми статьями, которые прямо будут определять ответственность за такие действия. В частности, за умышленные нарушения во время медицинских осмотров или призыва предусмотрено наказание в виде лишения свободы. В более серьезных случаях, если правонарушения совершены в условиях военного положения, срок заключения может составлять от 3 до 8 лет с дополнительным запретом занимать определенные должности.

Также документ уточняет, что ответственность будет касаться не только военных должностных лиц, но и членов внештатных военно-врачебных и врачебно-летных комиссий.

В то же время в пояснительной записке к законопроекту пишут, что необходимость изменений связана с выявленными нарушениями в работе ТЦК и ВВК. Среди них — случаи незаконного призыва граждан, ненадлежащего оформления отсрочек, а также нарушения процедур медицинского осмотра. Такие ситуации, по словам авторов инициативы, влияют на качество комплектования Сил обороны и подрывают доверие к процессу мобилизации.

Отмечается, что основная цель нововведения — обеспечить четкие правила и ответственность для всех должностных лиц, привлеченных к мобилизационным процедурам. После принятия он вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним, что 6 мая в Днепре правоохранители задержали чиновника ТЦК во время получения 1500 долларов взятки за влияние на исключение ветерана с воинского учета. По данным следствия, он организовал схему системного вымогательства средств у военнообязанных.

Кроме того, в этот же день стало известно о задержании временно исполняющего обязанности руководителя Житомирского областного ТЦК и СП. По данным СБУ, его разоблачили во время получения неправомерной выгоды от предпринимателя за непроведение мобилизации его работников.