Хотят разобраться с "бусификацией": в Украине планируют реформировать систему работы ТЦК, — СМИ

В Украине готовят масштабную реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Во власти планируют не только изменить принципы мобилизации, но и полностью переформатировать работу ТЦК.

Как сообщает издание "Украинская правда", новый этап реформы оборонной системы президент Владимир Зеленский анонсировал 1 мая 2026 года. Одним из ключевых направлений изменений станет именно трансформация ТЦК и СП, вокруг работы которых в последние годы накопилось немало общественных претензий и скандалов.

По информации издания, после начала полномасштабной войны украинцы подали почти 12 тысяч обращений в офис омбудсмена относительно возможных нарушений прав граждан во время мобилизации. Большинство жалоб касались именно деятельности ТЦК и СП, в частности случаев так называемой "бусификации", конфликтов на улицах и проблем с прохождением военно-врачебных комиссий.

В связи с этим в Министерстве обороны разрабатывают новую модель работы центров комплектования. Вместо нынешних ТЦК могут создать "Офисы резерва+", которые будут иметь два отдельных направления работы — комплектование и социальное сопровождение.

Предполагается, что офисы комплектования будут отвечать исключительно за мобилизационные процессы. Их работники будут заниматься военным учетом, рекрутингом, оформлением контрактов, планированием мобилизационных мероприятий и отбором кандидатов в армию. Также в городах могут появиться специальные рекрутинговые точки для добровольцев.

Кроме того, власти рассматривают создание отдельных хабов комплектования. Именно там военнообязанные будут проходить проверку документов, военно-врачебную комиссию, психологическую оценку и определение профессиональной пригодности к службе.

В то же время второе направление реформы предусматривает создание офисов сопровождения, которые сосредоточатся на социальных вопросах. Речь идет об оформлении выплат раненым военным, помощи семьям погибших, подготовке документов, консультациях и других административных услугах. Часть этих процессов в Минобороны хотят перевести в цифровой формат, чтобы уменьшить бюрократию и нагрузку на персонал.

Во власти признают, что действующая система ТЦК фактически перегружена, и сегодня военные одновременно занимаются мобилизацией, документацией, социальными вопросами и взаимодействием с семьями военнослужащих. Именно поэтому, по словам участников реформы, значительная часть социальной работы часто остается без должного внимания.

Также, как пишет "УП", продолжаются дискуссии относительно участия полиции в мобилизационных мероприятиях. В Министерстве обороны предлагали, чтобы доставку военнообязанных в центры комплектования осуществляли исключительно правоохранители без участия военных.

Начальник Национальной полиции Иван Выговский ранее заявлял, что привлечение полицейских к мобилизации негативно сказывается на репутации правоохранительных органов. В то же время закон уже сейчас позволяет именно полиции задерживать и доставлять военнообязанных в ТЦК.

По словам участников разработки реформы, главная цель изменений — сделать мобилизацию менее хаотичной и более понятной для общества. Во власти также надеются, что появление четких правил службы, новых контрактов и реформированной системы комплектования поможет снизить общественное напряжение вокруг мобилизации.

Впрочем, окончательных сроков запуска реформы пока нет, а концепцию еще дорабатывают Министерство обороны, Генеральный штаб и Офис президента. И все же после завершения подготовки изменения должны оформить в виде отдельного законопроекта, который подадут в Верховную Раду.

Напомним, что 7 мая на сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали законопроект, который должен усилить ответственность для должностных лиц ТЦК и ВВК за нарушения во время мобилизации. Речь идет о случаях незаконного призыва, освобождения от службы или нарушения процедуры медицинских осмотров.

Кроме того, заместитель главы Нацполиции и временный руководитель департамента патрульной полиции Александр Фацевич заявлял, что правоохранители совместно с ТЦК занимаются розыском граждан, которые уклоняются от воинского долга. По его словам, такое сотрудничество влияет на репутацию полиции и психологическое состояние самих полицейских, однако эти меры пока необходимы для государства.