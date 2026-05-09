Хотя это и влияет на рейтинг: полиция будет продолжать розыск уклонистов вместе с ТЦК, — Фацевич

Полиция вместе с представителями ТЦК и СП проводит мероприятия по розыску лиц, уклоняющихся от выполнения воинского долга. Такая деятельность, осознает представитель правоохранительных органов, влияет на общественное мнение.

Полиция совместно с военными территориальных центров комплектации разыскивает военнообязанных граждан, которые уклоняются от выполнения своего конституционного долга. Об этом в программе "Сила выбора" отметил заместитель главы Нацполиции, временный руководитель департамента патрульной полиции Александр Фацевич.

Он признал, что подобное сотрудничество влияет на рейтинг полиции среди общества и на психологическое состояние каждого полицейского.

"Но это меры, которые сейчас нужны для государства", — подчеркнул правоохранитель.

Также Александр Фацевич подчеркнул, что нападения на военных ТЦК и полицейских фиксируются ежедневно. Причем конфликты, которые попадают в сеть, касаются лишь небольшой части от их общего количества.

Напомним, в марте министр внутренних дел Игорь Клименко заявил о том, что полиция приобщается к процессу мобилизации, однако действует только в рамках закона и по обращению военнослужащих ТЦК. Национальная полиция не устанавливает и не определяет статус нарушения воинского учета и мобилизационного законодательства, а только задерживает и доставляет лиц в ТЦК, если есть правовое основание.

Также Фокус писал, что по состоянию на 12 апреля на военнослужащих ТЦК в целом произошло 620 нападений. Больше всего их зафиксировано в Харьковской области.