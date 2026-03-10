Доставляет "уклонистов": полиция участвует в мобилизации только по обращению ТЦК, — Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил о том, что полиция приобщается к процессу мобилизации, однако действует только в рамках закона и по обращению военнослужащих ТЦК.

По его словам Нацполиция действует в рамках законов и Конституции, а полномочия правоохранителей урегулированы. Об этом Клименко заявил в Верховной Раде, сообщили "Новости.Live".

"Так Нацполиция исключительно по обращению ТЦК участвует в оповещении военнообязанных и резервистов, совместно с военнослужащими ТЦК осуществляет административное задержание, если это нужно, и доставку уклонистов непосредственно в центры комплектования", — заявил Клименко.

Кроме того, по обращению ТЦК и других органов власти полиция обязана доставлять в ТЦК лиц нарушений, которые нарушили законодательство. Однако админпротоколы о нарушениях составляют только представители ТЦК.

"То есть Национальная полиция не устанавливает и не определяет статус нарушения воинского учета и мобилизационного законодательства, или как его называют — статус "в розыске". Национальная полиция только выявляет лиц, которые уже имеют этот статус, установленный должностными лицами ТЦК. Если правовое основание на задержание и доставку есть, полиция ее выполняет", — подчеркнул министр.

Клименко также заявил, что имеет данные о том, сколько именно военнообязанных доставили сотрудники полиции в ТЦК, однако он не озвучил ее, ведь это "не является допустимым во время войны".

