Доставляє "ухилянтів": поліція бере участь в мобілізації лише за зверненням ТЦК, — Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про те, що поліція долучається до процесу мобілізації, однак діє лише в межах закону та за зверненням військовослужбовців ТЦК.

За його словами Нацполіція діє у межах законів та Конституції, а повноваження правоохоронців врегульовані. Про це Клименко заявив у Верховній Раді, повідомили "Новини.Live".

"Так Нацполіція виключно за зверненням ТЦК бере участь в оповіщенні військовозобов'язаних та резервістів, спільно з військовослужбовцями ТЦК здійснює адміністративне затримання, якщо це потрібно, та доставлення ухилянтів безпосередньо до центрів комплектування", — заявив Клименко.

Крім того, за зверненням ТЦК та інших органів влади поліція зобов'язана доставляти до ТЦК осіб порушень, які порушили законодавство. Однак адмінпротоколи щодо порушень складають лише представники ТЦК.

Відео дня

"Тобто Національна поліція не встановлює та не визначає статус порушення військового обліку та мобілізаційного законодавства, або як його називають — статус "у розшуку". Національна поліція лише виявляє осіб, які вже мають цей статус, встановлений посадовцями ТЦК. Якщо правова підстава на затримання та доставлення є, поліція її виконує", — наголосив міністр.

Клименко також заявив, що має дані про те, скільки саме військовозобов'язаних доставили працівники поліції до ТЦК, однак він не озвучив її, адже це "не є припустимим під час війни".

Раніше Фокус пояснював, що від час воєнного стану та загальної мобілізації, що продовжують діяти в Україні, військовозобов'язані чоловіки отримують повістки, які мають деякі відмінності.

Нагадаємо, що журналіст Юрій Бутусов заявив, що головні проблеми мобілізації в Україні полягають не лише у "бусифікації", а й у тому, що система розбита на "кілька безвідповідальних фрагментів".

Нагадаємо, 9 березня "Український соціологічний портал" повідомив, що 85% українців віднесли блогерів до "ухилянтів".

8 березня "24 Канал" пояснив, що розшук ТЦК має термін придатності: коли він втрачає юридичну силу.