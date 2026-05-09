Хоч це і впливає на рейтинг: поліція продовжуватиме розшук ухилянтів разом з ТЦК, — Фацевич

Поліція разом із представниками ТЦК та СП проводить заходи щодо розшуку осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Така діяльність, усвідомлює представник правоохоронних органів, впливає на суспільну думку.

Поліція спільно з військовими територіальних центрів комплектації розшукує військовозобов'язаних громадян, які ухиляються від виконання свого конституційного обов'язку. Про це у програмі "Сила вибору" зазначив заступник глави Нацполіції, тимчасовий керівник департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич.

Він визнав, що подібна співпраця впливає на рейтинг поліції серед суспільства та на психологічний стан кожного поліцейського.

"Але це заходи, які зараз потрібні для держави", — наголосив правоохоронець.

Також Олександр Фацевич підкреслив, що напади на військових ТЦК та поліцейських фіксується щодня. Причому конфлікти, які потрапляють у мережу, стосуються лише невеликої частини від їх загальної кількості.

Нагадаємо, у березні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про те, що поліція долучається до процесу мобілізації, однак діє лише в межах закону та за зверненням військовослужбовців ТЦК. Національна поліція не встановлює та не визначає статус порушення військового обліку та мобілізаційного законодавства, а лише затримує та доставляє осіб до ТЦК, якщо є правова підстава.

Також Фокус писав, що станом на 12 квітня на військовослужбовців ТЦК загалом сталося 620 нападів. Найбільше їх зафіксовано у Харківській області.