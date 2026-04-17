Поліція розкрила статистику нападів на військових ТЦК від 2022 року: в яких регіонах сталося найбільше інцидентів

Якщо у перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну нападів на представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки сталося лише 5, то зараз подібних інцидентів нараховують понад 600.

У поліції констатували різке зростання кількості нападів на представників ТЦК з кожним роком: тільки від початку 2026 року зафіксовано 118 таких інцидентів. Статистику нападів надала пресслужба Національної поліції у відповідь на запит видання LIGA.net.

За даними відомства, станом на 12 квітня від лютого 2022 року загалом сталося 620 нападів на службовців ТЦК. Кілька регіонів "лідирують" за кількістю інцидентів:

Харківська область — 69 нападів; Київ — 53 напади; Дніпропетровська область — 45 нападів.

Слідом за ними, далі у переліку Волинська область (39 нападів), Львівська (37), Одеська (36), Чернігівська (34), Хмельницька (30), Миколаївська (29), Рівненська (29), Черкаська (26), Полтавська (26), Київська (24), Івано-Франківська (22), Запорізька (20), Тернопільська (17), Вінницька (16), Закарпатська (16), Чернівецька (15), Житомирська (14), Сумська (11), Кіровоградська (11). Херсонська область опинилася на останньому місці за кількістю подібних інцидентів: там зафіксовано лише 1 випадок нападу.

Відео дня

У поліції також зауважили, що кількість подібних випадків зростає з кожним роком:

2022 — 5 нападів;

2023 — 38 нападів;

2024 — 118 нападів;

2025 — 341 напад;

від початку 2026 року — 118 нападів.

У Київському обласному ТЦК та СП прокоментували ці дані, зауваживши, що динаміка інцидентів "стає дедалі загрозливішою".

Водночас видання зауважило, що статистика нападів на військових ТЦК, оприлюднена у січні цього року "Українською правдою", суттєво відрізняється від інформації, наданої у поліції. Тоді "Українська правда" з посиланням на командування Сухопутних військ ЗСУ писала, що від початку повномасштабної війни подібних інцидентів сталося 272.

Нагадаємо, 16 квітня Фокус пояснював, як перевірити наявність штрафу від ТЦК у 2026 році.

15 квітня у Львові сталася сутичка між військовими ТЦК та жінками: цивільні намагалися перешкодити мобілізації чоловіка.