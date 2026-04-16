Громадяни, які не оновили свої дані або ігнорують повістки, можуть отримати штраф від ТЦК. Суми сягають десятків тисяч гривень, а в окремих випадках борг подвоюється та переходить у примусове стягнення. Як дізнатися, чи є штраф і за що його виписують — читайте у матеріалі.

Українцям загрожують від 17 000 до 25 500 грн штрафу від ТЦК за порушення правил військового обліку та мобілізації. Водночас деякі громадяни можуть навіть не знати, що щодо них уже накладено стягнення. Фокус розповідає про причини штрафів від ТЦК та про те, як самостійно перевірити їх наявність.

Причини появи штрафів від ТЦК

Адвокат Геннадій Капралов у матеріалі "Штраф від ТЦК сплачено, а статус "у розшуку" повернувся: адвокати пояснили, як цього позбутися" пояснив, що найпоширенішими причинами появи штрафу є:

неоновлення персональних даних військового обліку;

ігнорування повістки (для уточнення даних, ВЛК або мобілізаційного виклику);

відсутність при собі військового квитка або його електронної версії в "Резерв+";

неявка для постановки на облік або зміна місця проживання без повідомлення;

відмова або ухилення від проходження ВЛК.

За порушення правил військового обліку штрафують на суму від 17 000 до 25 500 грн. Сума стягнення зростає при повторному порушенні. Якщо ж не сплатити вчасно, борг зросте удвічі, а стягуватимуть його вже примусово через виконавчу службу.

Як перевірити та сплатити штраф через "Резерв+"

Перевірити наявність штрафу від ТЦК можна через мобільний застосунок "Резерв+". Якщо штраф є, ви це одразу побачите, адже з’явиться червона стрічка або статус "порушення правил військового обліку". Детальніше про саме порушення можна подивитися у розширених даних або в розділі "Штрафи онлайн".

У застосунку також є можливість одразу сплатити штраф, при цьому діє знижка, і сума становитиме лише 50% від повної. У Міністерстві оборони України пояснили, що для цього потрібно виконати такий алгоритм дій:

Необхідно завантажити застосунок через App Store або Google Play та пройти авторизацію. У розділі "Штрафи онлайн" подати заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів ТЦК та СП розгляне заяву та сформує постанову про порушення. Потім з’явиться можливість сплатити штраф зі знижкою у розмірі 8 500 грн (50% від повної суми) протягом 20 днів.

У застосунку "Резерв+" можна перевірити наявність штрафу від ТЦК Фото: sud.ua

Як зауважили у відомстві, у разі несвоєчасної оплати сума штрафу зростає до 17 000 грн, а при подальшому ігноруванні — до 34 000 грн. Після оплати попередження в застосунку зникне, а щоб побачити оновлений статус, достатньо буде оновити електронний документ. Увесь процес зазвичай займає приблизно чотири дні.

Де перевірити штрафи від ТЦК

Перевірити штрафи від ТЦК можна не лише через застосунок "Резерв+". Найпростіший спосіб це особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації, де повідомлять, чи є штраф, за що саме і яку суму потрібно сплатити. Водночас зробити це можна й онлайн через:

Сервіс Опендатабот:

Зайдіть на сайт Опендатабот. Перейдіть у розділ "Громадянам" та у списку послуг знайдіть та натисніть "Чи є штрафи від ТЦК?" Введіть свої прізвище, ім’я, по батькові та дату народження. Сплатіть 99 грн за послугу.

Після цього система покаже, чи є щодо вас відкриті виконавчі провадження.

Застосунок "Дія":

Відкрийте застосунок "Дія". Перейдіть до розділу "Послуги". Оберіть вкладку "Виконавчі провадження".

Якщо за штрафом від ТЦК щодо вас відкрито виконавче провадження, ця інформація з’явиться в цьому розділі.

Наявність штрафу від ТЦК можна перевірити в "Дії", якщо перейти у розділ "Виконавчі провадження" Фото: Телеграм-канал "Дія"

Єдиний реєстр боржників:

У Єдиному реєстрі боржників зберігається інформація про людей, щодо яких відкрито виконавчі провадження. Щоб перевірити дані, потрібно:

Зайти на сайті реєстру. Ввести свої особисті дані для пошуку, зокрема ПІБ, дату народження, податковий номер і категорію стягнення.

Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП)

В АСВП можна знайти більш детальну інформацію, зокрема, хто відкрив провадження, коли саме і на якій підставі. Для пошуку потрібно ввести:

прізвище, ім’я та по батькові боржника, а також дату народження;

прізвище, ім’я, по батькові стягувача (за наявності);

назву установи та ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі;

номер виконавчого провадження і період, коли його було відкрито.

Раніше Фокус писав про випадок, коли батька п’ятьох дітей оштрафували більш ніж на 56 тисяч грн за непроходження ВЛК. У ТЦК пояснили, що з 2024 року скасовано статус "обмежено придатний до військової служби", тому таких громадян зобов’язали повторно пройти медогляд протягом 9 місяців. За порушення цього терміну передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн. Проте, сума штрафу зросла через несвоєчасну сплату.