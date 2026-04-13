Батька п'ятьох дітей оштрафували за непроходження ВЛК на понад 56 тисяч грн: що сказали в ТЦК

В Україні викликала резонанс історія про те, що батька п'ятьох дітей оштрафували в Деснянському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на суму близько 56 369 гривень.

Після того, як ця інформація стала надбанням громадськості та викликала резонанс, Київський міський ТЦК і СП виступив із заявою, нагадавши, що 4 травня 2024 року набрали чинності зміни до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист".

Зокрема, було скасовано статуси "обмежено придатний до військової служби" та "непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час".

"Громадяни України, яких до внесення змін до законодавства про військовий обов'язок і військову службу (до 4 травня 2024 року) було визнано обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду протягом 9 місяців із дня набрання чинності Законом № 3621. Тобто до 4 лютого 2025 року включно. У лютому 2025 року Верховна Рада продовжила термін повторного огляду до 5 червня 2025 року", — ідеться в публікації.

За несвоєчасне проходження ВЛК передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн.

На цьому етапі проходження військово-лікарської експертизи можливе тільки за направленням, виданим ТЦК і СП.

"Зазначений вище громадянин дійсно має відстрочку як батько 5 дітей. Однак Закон визначає необхідність проходження повторної ВЛК для всіх громадян України, які підпадають під дію законодавства про військовий обов'язок і військову службу, незалежно від чинного бронювання або відстрочки", — пояснили військовослужбовці ТЦК.

Чоловіка оштрафували на суму близько 56369 грн.

"Це результат подвоєння базового штрафу (17 000-25 500 грн) через його несплату протягом 15 днів і передачу справи до виконавчої служби. Крім суми штрафу, виконавча служба своєю чергою додає 10% виконавчого збору та витрати на провадження", — йдеться в заяві.

Днями глава Офісу президента Кирило Буданов визнав, що в Україні є серйозна проблема з мобілізацією. З одного боку, є намір воювати до перемоги, а з іншого, — багато людей ухиляються від служби в армії.

Нагадаємо, українці, які мають бронювання від проходження військової служби, можуть отримувати повістки на проходження ВЛК. Це пов'язано з протиріччями в нормативних актах, що регулюють надання відстрочки та проходження медогляду.

