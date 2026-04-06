Українцям загрожують штрафи від ТЦК за порушення правил військового обліку. Адвокати пояснили, коли такі стягнення є законними, чи можуть їх накладати повторно та як їх оскаржити.

За порушення правил військового обліку та мобілізації в Україні діє сувора відповідальність, зокрема, чималі штрафи. Водночас виникає питання, чи можуть штрафувати кілька разів за одне й те саме порушення і як узагалі працює ця система. Фокус звернувся до адвокатів.

Штрафи від ТЦК — за що стягнуть гроші 2026 року

Адвокат Геннадій Капралов пояснив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) можуть накласти штрафи у таких випадках:

якщо людина не оновила свої персональні дані;

за ігнорування повістки. Це стосується як виклику для уточнення даних, проходження ВЛК або отримання мобілізаційного розпорядження;

якщо під час перевірки при собі немає військового квитка або його електронної версії в застосунку "Резерв+";

за порушення інших правил обліку, наприклад, людина не з’явилася до ТЦК для постановки на облік, втратила військовий квиток чи змінила місця проживання, але не повідомила про це ТЦК;

за відмову проходити ВЛК для визначення придатності до служби.

Адвокатка Юлія Антонюк уточнила, що розмір штрафів у 2026 році коливається від 17 000 до 25 500 грн, а при повторних порушеннях сума зростає.

"Якщо штраф не сплачено, він подвоюється, і відкривається виконавче провадження для примусового стягнення за вчинене правопорушення", — зазначила вона.

Чи можуть накласти повторний штраф від ТЦК

Українці дедалі частіше скаржаться, що після сплати стягнення в додатку "Резерв+" з’являється новий штраф від ТЦК. Як пояснили адвокати, згідно зі статтею 61 Конституції України, ніхто не може бути двічі притягнутий до відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

"За одне конкретне пропущене число в повістці чи за один факт неоновлення даних штрафують лише раз. Але, якщо після сплати штрафу ви продовжуєте не виконувати свій обов'язок, кожен такий випадок вважається новим окремим правопорушенням", — уточнив Геннадій Капралов.

За словами адвоката, за кожну пропущену повістку може накладатися новий штраф. На практиці це може статися досить швидко після сплати першого, якщо громадянин продовжує ігнорувати законні вимоги.

Юлія Антонюк додала, що, хоча закон забороняє двічі притягувати людину до відповідальності за одне й те саме правопорушення, на практиці трапляються випадки, коли штрафи все ж накладають повторно.

Чи можна оскаржити штраф

Українці мають можливість оскаржити постанову про накладення адміністративного стягнення.

"Протокол про адміністративне правопорушення окремо не оскаржується, оскільки він є лише процесуальним документом, що фіксує обставини справи, а не рішенням про покарання. Так само не підлягають самостійному оскарженню дії щодо внесення особи до розшуку — вони можуть бути предметом оскарження лише разом із рішенням або діями, що порушують права особи", — розповів Геннадій Капралов.

Адвокати розповіли, чи можуть українці оскаржити штраф від ТЦК Фото: З відкритих джерел

Згідно з законодавством, оскаржити постанову ТЦК можна протягом 10 діб з моменту її винесення. Для цього потрібно подати адміністративний позов до районного або міського суду. Як уточнив Геннадій Капралов, це можна зробити за місцем проживання або за адресою відповідного ТЦК та СП.

Серед основних підстав для скасування штрафу можуть бути:

відсутність доказів належного отримання повістки;

помилки у персональних даних, зазначених у постанові;

якщо людина вже оновила свої облікові дані, але штраф все одно був накладений;

ситуації, коли ТЦК та СП уже мав актуальні дані через інші державні реєстри, (якщо дані були актуальними, притягнення до відповідальності за їх неоновлення може бути визнано неправомірним).

У більшості випадків для успішного оскарження рекомендують скористатися юридичною допомогою або отримати консультацію адвоката.

Юлія Антонюк додала, що на практиці суди нерідко стають на бік громадян і скасовують штрафи. Найчастіше це відбувається через відсутність належного повідомлення про виклик, помилки в постановах або брак доказів, що підтверджують сам факт порушення.

Штраф в "Резерв+" сплачено, але статус "у розшуку" залишився — що робити

Як пояснив адвокат Геннадій Капралов, у разі повторної появи статусу "у розшуку" насамперед варто перевірити, чи справді штраф було сплачено, а також чи існує чинна постанова про накладення адміністративного стягнення. Він додав, що всі квитанції потрібно обов’язково зберігати.

"Досі поширена ситуація, коли штраф сплачено, але статус "розшук" знову з’явився. Найчастіше це трапляється через неоновлені дані, технічний збій або людський фактор", — розповіла Юлія Антонюк.

Адвокати повідомили, що у такому разі потрібно звернутися до ТЦК із письмовою заявою та надати документи, які підтверджують виконання вимог військового обліку. Це необхідно для ініціювання процедури зняття відповідного статусу.

"Якщо статус продовжує відображатися без належних правових підстав, зокрема через можливі технічні помилки, особа має право на його оскарження. У разі незаконних дій чи бездіяльності з боку ТЦК ефективним способом захисту прав є звернення до суду", — додав Геннадій Капралов.

Водночас експерти зауважили, що сама по собі сплата штрафу не завжди автоматично призводить до зникнення статусу "у розшуку". У деяких випадках може знадобитися додаткове виконання вимог військового обліку або проходження адміністративних процедур.

Раніше Фокус повідомляв, що ТЦК почали активно подавати позови щодо обмеження права керування автомобілем. В Україні зросла кількість таких звернень, пов’язаних із порушенням правил військового обліку. Водночас більшість із них так і не доходить до розгляду в суді.