Чи буде посилення мобілізації з 1 квітня: у Міноборони спростували "вкиди" та говорять про ТЦК

Міністерство оборони України запевнило, що інформація про посилення мобілізації з 1 квітня не відповідає дійсності, повідомило агентство "Укрінформ". Натомість уряд планує продовжити реформування територіальних центрів комплектування. Що очікує військовозобов'язаних українців найближчим часом?

В Україні готують комплексну "трансформацію" системи мобілізації, розповів заступник міністра оборони Євген Мойсюк у коментарі "Укрінформ". Інформацію з деталями змін нададуть пізніше, але на сьогодні публікації про "перехід на оновлений етап адміністрування" з квітня не відповідає дійсності. Медіа нагадало про публікації, у яких ішлося про "жорсткіший контроль без зміни системи". Зокрема, писали про посилення контролю за військовозобов'язаними — збільшення перевірок, відстеження громадян, які не оновили даних, перевірки підстав для бронювання тощо.

Мойсюк пояснив, що ідеться про реформування ТЦК, яке ґрунтуватиметься на аналізі даних — вивчатимуть статистику, цифри, звіти, відгуки людей (підхід Data-driven). Крім того, провели консультації з військовими, експертами та профільними інституціями, навело медіа слова посадовця. До всього, кожне можливе рішення тестуватимуть та проводитимуть "краш-тест" на стійкість. І лише тоді ідеї поступово втілюватимуться у життя, і про це на кожному етапі інформуватимуть людей.

Відео дня

"Інформація, яку поширюють медіа, не відповідає дійсності. Ми запропонуємо рішення [щодо реформування ТЦК], які дозволять позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію", — підсумував представник Міноборони.

Посилення мобілізації — деталі

Зазначимо, Фокус писав про деякі зміни у процесі мобілізації, які можуть початись з 1 квітня. Зокрема, адвокат Андрій Межирицький у коментарі медіа ТСН розповів, що ніякого суттєвого посилення призову не буде, але змінюється процедура розшуку людини, яка порушує вимоги до мобілізації. Серед іншого, військкомати спершу ініціюють доставку громадянина у ТЦК за протоколом по статті 210-1: при цьому не ідеться про негайну мобілізацію.

30 березня з'явився коментар нардеп та члена комітету ВР з нацбезпеки Романа Костенка. Народний обранець уточнив, що поліцію зобов'яжуть доставляти у військкомати порушників правил мобілізації, й це, на його думку, не сподобається службовцям МВС.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський також висловився про систему мобілізації в Україні. З його слів, станом на сьогодні він оцінює процес набору в армію на рівні 6-7 балів з 10. Крім того, генерал підтримав думку про те, що мобілізація повинна відбуватися без порушення процедур і якомога "комфортніше" для людей.

