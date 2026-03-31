Будет ли усиление мобилизации с 1 апреля: в Минобороны опровергли "вбросы" и говорят о ТЦК

Министерство обороны Украины заверило, что информация об усилении мобилизации с 1 апреля не соответствует действительности, сообщило агентство "Укринформ". Правительство планирует продолжить реформирование территориальных центров комплектования. Что ожидает военнообязанных украинцев в ближайшее время?

В Украине готовят комплексную "трансформацию" системы мобилизации, рассказал заместитель министра обороны Евгений Мойсюк в комментарии "Укринформ". Информацию с деталями изменений предоставят позже, но на сегодня публикации о "переходе на обновленный этап администрирования" с апреля не соответствует действительности. Медиа напомнило о публикациях, в которых говорилось о "более жестком контроле без изменения системы". В частности, писали об усилении контроля за военнообязанными — увеличение проверок, отслеживание граждан, которые не обновили данные, проверка оснований для бронирования и тому подобное.

Мойсюк пояснил, что речь идет о реформировании ТЦК, которое будет основываться на анализе данных — будут изучать статистику, цифры, отчеты, отзывы людей (подход Data-driven). Кроме того, провели консультации с военными, экспертами и профильными институтами, привело медиа слова чиновника. Ко всему, каждое возможное решение будут тестировать и проводить "краш-тест" на устойчивость. И только тогда идеи будут постепенно воплощаться в жизнь, и об этом на каждом этапе будут информировать людей.

"Информация, которую распространяют медиа, не соответствует действительности. Мы предложим решения [по реформированию ТЦК], которые позволят избавиться от устаревших проблем и одновременно усилить армию", — подытожил представитель Минобороны.

Усиление мобилизации — детали

Отметим, Фокус писал о некоторых изменениях в процессе мобилизации, которые могут начаться с 1 апреля. В частности, адвокат Андрей Межирицкий в комментарии медиа ТСН рассказал, что никакого существенного усиления призыва не будет, но меняется процедура розыска человека, который нарушает требования к мобилизации. Среди прочего, военкоматы сначала инициируют доставку гражданина в ТЦК по протоколу по статье 210-1: при этом речь не идет о немедленной мобилизации.

30 марта появился комментарий нардепа и члена комитета ВР по нацбезопасности Романа Костенко. Народный избранник уточнил, что полицию обяжут доставлять в военкоматы нарушителей правил мобилизации, и это, по его мнению, не понравится служащим МВД.

Тем временем главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский также высказался о системе мобилизации в Украине. С его слов, по состоянию на сегодня он оценивает процесс набора в армию на уровне 6-7 баллов из 10. Кроме того, генерал поддержал мнение о том, что мобилизация должна происходить без нарушения процедур и как можно "комфортнее" для людей.

