"МВД вряд ли будет в восторге": полиция может задерживать уклонистов вместо ТЦК, — Костенко

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут потерять часть своих полномочий в процессе мобилизации. В частности, речь идет о передаче функций проверки граждан и патрулирования от ТЦК к Национальной полиции.

Как рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко в интервью YouTube-каналу "Есть вопросы", в Министерстве обороны нарабатывают ряд решений по совершенствованию системы мобилизации, однако эти шаги пока не стоит называть полноценной реформой.

По его словам, нынешние инициативы скорее являются отдельными управленческими подходами и экспериментальными решениями, направленными на корректировку работы ТЦК. Среди них — идея изменить функциональную нагрузку центров комплектования, в частности забрав у них полномочия по проверкам на улицах и передав эти задачи правоохранительным органам.

"Есть видение, чтобы забрать у ТЦК функции патрулирования и проверок и передать их полиции. Такая идея обсуждается, однако она является дискуссионной. Думаю, что в МВД вряд ли будут в восторге от этого, но пока мы не оцениваем, хорошо это или плохо — речь идет лишь об одном из возможных решений", — рассказал Костенко.

Он отметил, что подобные изменения не обязательно устранят общественную критику, которая сейчас направлена на ТЦК. Существует вероятность, что негатив просто переориентируется на полицию, если именно она будет выполнять функции оповещения и привлечения граждан к военной службе. При этом ключевой вопрос — не репутационные потери отдельных структур, а способность государства обеспечивать необходимые темпы мобилизации в условиях войны.

Кроме того, он подчеркнул, что сегодня ТЦК остаются важным элементом оборонной системы, ведь именно через них осуществляется комплектование Вооруженных сил. Несмотря на критику, эти структуры выполняют критически важную функцию для удержания фронта, и любые изменения должны учитывать этот фактор.

Отдельно он обратил внимание на то, что проблема мобилизации не ограничивается только деятельностью ТЦК. Среди основных причин, которые сдерживают людей от вступления в армию, — страх перед войной как таковой, риски для жизни и здоровья, неуверенность в качестве подготовки, а также вопросы условий службы и руководства в подразделениях.

Мобилизация в Украине — почему у людей нет мотивации идти на войну

В этом же интервью нардеп напомнил, что государство уже делало попытки повысить привлекательность службы путем введения контрактов с четкими сроками, улучшения подготовки и финансовых стимулов. В частности, была увеличена продолжительность базовой военной подготовки и предложены дополнительные выплаты. Впрочем, даже такие шаги не обеспечили ожидаемого уровня привлечения.

По словам Костенко, сейчас первоочередной задачей является не снижение общественного напряжения вокруг мобилизации, а обеспечение стабильного пополнения войска для удержания обороны. Именно этот показатель должен быть главным критерием оценки любых изменений в системе.

В то же время он подчеркнул, что все нововведения следует внедрять постепенно, в формате пилотных решений, с последующим анализом их эффективности. При этом важно согласовывать позиции между Министерством обороны и Генеральным штабом, поскольку видение изменений у них может отличаться.

Также Костенко уделил внимание вопросу мотивации. По его мнению, государство сделало акцент преимущественно на финансовых стимулах, тогда как идеологическая составляющая осталась недостаточно развитой. Он считает, что осознание экзистенциальной угрозы для страны должно было бы стать ключевым мотиватором для граждан, однако эта составляющая не была должным образом сформирована в начале полномасштабной войны.

"Мы часто говорим о мотивации, но обычно сводим ее к материальным благам — мол, нужно больше платить, больше давать. Да, это важно, и я сам предлагал инициативы по улучшению условий для военных. Но, по моему мнению, мы в свое время потеряли ключевое — идеологическую мотивацию. Ведь самый сильный стимул — это понимание, что враг может прийти сюда, уничтожать наш народ, разрушать дома и нашу идентичность. Именно это должно было бы звучать с первых дней полномасштабного вторжения", — заявил он.

Напомним, что, по словам заместителя командира отряда разведки 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины "Барса", военнообязанные, которые находятся в розыске ТЦК или во время войны проживают за рубежом, не должны участвовать в выборах, поскольку это было бы несправедливо по отношению к тем, кто воюет. Он также отметил, что мобилизация в Украине сейчас является принудительной, а группы оповещения должны быть готовы реагировать на нападение на военных вплоть до применения табельного оружия.

Также Фокус писал, что из-за нехватки личного состава Минобороны усиливает ответственность за уклонение и ищет пути пополнения рядов военных. Он добавил, что служба должна быть обязательной для всех, а за мобилизованными следует сохранять рабочие места и закреплять подразделение и специальность.