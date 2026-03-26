Брать пример с Израиля: офицер ВСУ объяснил, как Украине нарастить свою армию

Проблема с мобилизацией и нехваткой личного состава достигла масштабов, когда умалчивать об этой проблеме уже просто невозможно, поэтому минобороны Украины ищет пути пополнения рядов военнослужащих, а также ужесточает ответственность за уклонение от службы и самовольное оставление части (СОЧ).

Офицер ВСУ, волонтер и военный блогер Мирослав Гай считает, что Украине стоит брать пример с тех стран, которые живут в условиях длительного военного конфликта, например, Израиля. Своим мнением он поделился в эфире канала "Киев 24".

"Службу должны проходить все, независимо от пола и религиозных убеждений. Тогда у нас вся страна, как в Израиле, будет общим военным резервом", — отметил он.

Также Май считает, что за мобилизованными должно сохраняться их рабочее место.

"Это значит, что если вся страна будет военнослужащими в резерве, то у нас не будет вопросов ротации".

Также офицер подчеркивает: за военным в резерве необходимо закрепить его должность, специальность и подразделение, где он должен регулярно проходить переподготовку в период, определенный решением штаба.

Кроме того, Май не рекомендует брезговать опытом нашего противника.

"Враг нашел вариант очень интересный с мобилизацией. Он предлагает гигантские выплаты за первый контракт, и люди готовы идти, потому что там $50 тысяч. Это надо думать с нашими иностранными партнерами, возможно, искать какую-то помощь в ЕС, США, чтобы мотивировать людей подписывать эти контракты".

Еще один путь пополнения рядов ВСУ — привлечение иностранцев на контракт.

"На контракты сейчас они активно идут. Почти в каждой бригаде есть иностранцы. Им немного проще, поскольку они могут разорвать контракт по упрощенной процедуре, но я знаю много иностранцев, которые и погибли, и были тяжело ранены, но стали органичной составляющей наших подразделений", — констатирует военный.

Накануне министр обороны Михаил Федоров рассказал о закрытой встрече с бойцами 13 подразделений Вооруженных сил Украины, с которыми поговорил об армейской реформе. Он анонсировал, что реформа ВСУ будет касаться таких трех направлений: мобилизация, вопрос самовольного оставления части (СОЧ), подходам к штурмовикам и пехотинцам (в контексте сроков службы и выплат). По его словам, готовы проекты решений, которые изменят ситуацию: о сути этих решений чиновник не рассказал.

В свою очередь народный депутат и член комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский затронул вопрос несправедливой мобилизации. По словам политика, заметно, что большинство людей мобилизуют из сел, тогда как в крупных городах ситуация несколько иная.

В декабре 2025 года главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский высказался о том, как можно решить проблему массового бегства солдат из подразделений.