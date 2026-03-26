Брати приклад з Ізраїлю: офіцер ЗСУ пояснив, як Україні наростити свою армію

Проблема з мобілізацією та нестачею особового складу досягла масштабів, коли замовчувати про цю проблему вже просто неможливо, тому Міноборони України шукає шляхи поповнення лав військовослужбовців, а також посилює відповідальність за ухиляння від служби і самовільне залишення частини (СЗЧ).

Офіцер ЗСУ, волонтер і військовий блогер Мирослав Гай вважає, що Україні варто брати приклад з тих країн, які живуть в умовах тривалого військового конфлікту, наприклад, Ізраїлю. Своєю думкою він поділився в ефірі каналу "Київ 24".

"Службу мають проходити всі, незалежно від статі та релігійних переконань. Тоді в нас уся країна, як в Ізраїлі, буде загальним військовим резервом", — зазначив він.

Також Май вважає, що за мобілізованими має зберігатися їхнє робоче місце.

"Це означає, що якщо вся країна буде військовослужбовцями в резерві, то в нас не буде питань ротації".

Також офіцер наголошує: за військовим у резерві необхідно закріпити його посаду, спеціальність і підрозділ, де він має регулярно проходити перепідготовку в період, визначений рішенням штабу.

Крім того, Май не рекомендує гребувати досвідом нашого противника.

"Ворог знайшов варіант дуже цікавий із мобілізацією. Він пропонує величезні виплати за перший контракт, і люди готові йти, бо там $50 тисяч. Це треба думати з нашими іноземними партнерами, можливо, шукати якусь допомогу в ЄС, США, щоб мотивувати людей підписувати ці контракти".

Ще один шлях поповнення лав ЗСУ — залучення іноземців на контракт.

"На контракти зараз вони активно йдуть. Майже в кожній бригаді є іноземці. Їм трохи простіше, оскільки вони можуть розірвати контракт за спрощеною процедурою, але я знаю багато іноземців, які і загинули, і були важко поранені, але стали органічною складовою наших підрозділів", — констатує військовий.

Напередодні міністр оборони Михайло Федоров розповів про закриту зустріч із бійцями 13 підрозділів Збройних сил України, з якими поговорив про армійську реформу. Він анонсував, що реформа ЗСУ стосуватиметься таких трьох напрямів: мобілізація, питання самовільного залишення частини (СЗЧ), підходів до штурмовиків і піхотинців (у контексті строків служби та виплат). За його словами, готові проєкти рішень, які змінять ситуацію: про суть цих рішень чиновник не розповів.

Зі свого боку народний депутат і член комітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський порушив питання несправедливої мобілізації. За словами політика, помітно, що більшість людей мобілізують із сіл, тоді як у великих містах ситуація дещо інша.

У грудні 2025 року головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський висловився про те, як можна розв'язати проблему масової втечі солдатів із підрозділів.