Мобилизация с 1 апреля: что изменится и кого могут объявить в розыск, — адвокат

С 1 апреля существенных изменений в правилах мобилизации в Украине не предвидится, несмотря на многочисленные предположения об их усилении. В то же время юристы обращают внимание на важные нюансы относительно так называемого розыска военнообязанных и объясняют, как это работает на практике.

Как рассказал адвокат Андрей Межирицкий в комментарии изданию "ТСН", понятие "розыск" в этом контексте является исключительно бытовым и используется для упрощенного понимания ситуации. На самом деле речь идет о направлении ТЦК соответствующего сообщения в правоохранительные органы с целью доставки лица, нарушившего правила воинского учета, для составления административного протокола.

По словам юриста, основанием для таких действий могут быть различные нарушения: неявка по повестке, игнорирование вызова на прохождение военно-врачебной комиссии или несвоевременная постановка на воинский учет. В таких случаях руководители ТЦК формируют соответствующие материалы и инициируют доставку лица именно для оформления протокола по статье 210-1, а не для его немедленной мобилизации или принудительного прохождения ВВК.

Также Межирицкий отметил, что информация о наличии такого статуса может отображаться в приложении "Резерв+". Если же лицо им не пользуется, проверить эти данные можно путем подачи адвокатского или обычного письменного запроса, рассмотрение которого может длиться от 15 дней до одного месяца.

Относительно отмены такого розыска, адвокат подчеркивает, что универсального алгоритма не существует. Прежде всего необходимо установить причину его объявления. В большинстве случаев вопрос решается путем признания правонарушения и уплаты штрафа в размере 8500 гривен, после чего соответствующая отметка снимается. В то же время, если нарушение не устранено, она может появиться повторно.

Отдельно юрист обращает внимание на сроки действия таких мер. По его словам, если в течение трех месяцев соответствующее решение не было реализовано, оно должно утратить силу. По истечении этого срока составление протокола по этому же нарушению невозможно, а лицо могут снять с учета после обращения в ТЦК. В то же время это не исключает появления нового уведомления в случае фиксации других нарушений.

И все же по состоянию на 1 апреля существенных изменений в процессе мобилизации не ожидается. По его словам, даже в случае подготовки новых законодательных инициатив, их практическая реализация потребует времени, поэтому в ближайшее время будут действовать действующие правила.

Ранее Фокус писал, что с 1 апреля в Украине могут мобилизовать мужчин от 18 до 60 лет без отсрочки или брони, признанных годными к службе. При этом учитываются состояние здоровья, заключение ВВК и профессиональные навыки, а призыв возможен и для лиц 50+.

Кроме того, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко рассказывал, что в Министерстве обороны нарабатывают ряд решений по совершенствованию системы мобилизации. В частности, среди них — идея изменить функциональную нагрузку ТЦК, забрав у них полномочия по проверкам на улицах и передав эти задачи правоохранительным органам.