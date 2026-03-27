Мобилизация с 1 апреля в Украине: призывают ли мужчин 50+ и кто имеет право на отсрочку

С 1 апреля 2026 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация в условиях военного положения, охватывающая военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время ключевыми факторами для призыва остаются не только возраст, но и состояние здоровья, наличие военной или гражданской специальности и отсутствие законных оснований для отсрочки.

Как пишет издание УНИАН, ссылаясь на нормы Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", после 1 апреля мобилизации подлежат все военнообязанные, которые не имеют бронирования или официальной отсрочки и признаны годными к службе по результатам военно-врачебной комиссии.

В первую очередь мобилизационные мероприятия касаются мужчин, состоящих на воинском учете и имеющих необходимые для армии навыки или опыт. Речь идет как о лицах с боевым опытом, так и о гражданах с гражданскими профессиями, которые могут быть полезными в армии — в частности в сфере логистики, технического обеспечения, медицины, связи или управления.

Возраст не является единственным основанием для определения пригодности к службе. Мужчины старше 50 лет также могут быть мобилизованы на общих основаниях. Если военно-врачебная комиссия признает лицо годным или ограниченно годным, а его профессиональные навыки соответствуют потребностям армии, он может быть направлен для прохождения службы. Это означает, что мобилизация в 55 лет или даже ближе к 60 годам является законной и возможной.

Мобилизация 50+ — кто подлежит призыву

Вместе с тем для граждан в возрасте 50+ существуют определенные практические особенности. Чаще всего их привлекают к выполнению задач в тыловых подразделениях, частях обеспечения, учебных центрах или административных структурах. В таких подразделениях особенно ценятся опыт, профессиональные знания и способность организовывать рабочие процессы. Однако распределение осуществляется индивидуально — в зависимости от потребностей Вооруженных сил и конкретных характеристик каждого военнообязанного.

Отдельно стоит обратить внимание на категории граждан, которые не подлежат мобилизации. Речь идет о лицах, имеющих законные основания для отсрочки, в частности по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья или в связи с выполнением работы на критически важных предприятиях. В таких случаях может оформляться бронирование.

Также от призыва освобождаются граждане, которых военно-врачебная комиссия признала непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Решение ВВК является определяющим в вопросе пригодности, и именно на его основе принимается дальнейшее решение о возможности прохождения службы.

Напомним, что в случае добровольной мобилизации жены в Вооруженные силы Украины мужчина имеет законное право на отсрочку, если супруги воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет. В то же время такое право действует только при условии службы жены именно в ВСУ и предусматривает возможность не только отсрочки, но и освобождения от службы для мужа.

