Мобілізація з 1 квітня в Україні: чи призивають чоловіків 50+ та хто має право на відстрочку

З 1 квітня 2026 року в Україні продовжується загальна мобілізація в умовах воєнного стану, що охоплює військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Водночас ключовими факторами для призову залишаються не лише вік, а й стан здоров’я, наявність військової або цивільної спеціальності та відсутність законних підстав для відстрочки.

Як пише видання УНІАН, посилаючись на норми Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", після 1 квітня мобілізації підлягають усі військовозобов’язані, які не мають бронювання або офіційної відстрочки та визнані придатними до служби за результатами військово-лікарської комісії.

У першу чергу мобілізаційні заходи стосуються чоловіків, які перебувають на військовому обліку та мають необхідні для армії навички або досвід. Йдеться як про осіб із бойовим досвідом, так і про громадян із цивільними професіями, що можуть бути корисними у війську — зокрема у сфері логістики, технічного забезпечення, медицини, зв’язку чи управління.

Відео дня

Вік не є єдиною підставою для визначення придатності до служби. Чоловіки віком понад 50 років також можуть бути мобілізовані на загальних підставах. Якщо військово-лікарська комісія визнає особу придатною або обмежено придатною, а її професійні навички відповідають потребам армії, вона може бути направлена для проходження служби. Це означає, що мобілізація у 55 років чи навіть ближче до 60 років є законною та можливою.

Мобілізація 50+ — хто підлягає призову

Разом із тим для громадян віком 50+ існують певні практичні особливості. Найчастіше їх залучають до виконання завдань у тилових підрозділах, частинах забезпечення, навчальних центрах або адміністративних структурах. У таких підрозділах особливо цінуються досвід, професійні знання та здатність організовувати робочі процеси. Однак розподіл здійснюється індивідуально — залежно від потреб Збройних сил та конкретних характеристик кожного військовозобов’язаного.

Окремо варто звернути увагу на категорії громадян, які не підлягають мобілізації. Йдеться про осіб, які мають законні підстави для відстрочки, зокрема за сімейними обставинами, станом здоров’я або у зв’язку з виконанням роботи на критично важливих підприємствах. У таких випадках може оформлюватися бронювання.

Також від призову звільняються громадяни, яких військово-лікарська комісія визнала непридатними до військової служби за станом здоров’я. Рішення ВЛК є визначальним у питанні придатності, і саме на його основі ухвалюється подальше рішення щодо можливості проходження служби.

Нагадаємо, що у разі добровільної мобілізації дружини до Збройних сил України чоловік має законне право на відстрочку, якщо подружжя виховує дитину віком до 18 років. Водночас таке право діє лише за умови служби дружини саме у ЗСУ та передбачає можливість не лише відстрочки, а й звільнення зі служби для чоловіка.

