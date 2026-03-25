"Відправте дружину служити замість себе": адвокат пояснив, коли чоловіки мають право на відстрочку

Якщо в сім'ї дружина добровільно мобілізується, і пара виховує дитину до 18 років, чоловік має право на відстрочку.

Тому адвокат з Івано-Франківська Назар Саюн рекомендує чоловікам у такій ситуації скористатися законним правом на відстрочку.

"Відправте дружину служити замість вас. Якщо ваша дружина добровільно мобілізується, і у вас є дитина до 18 років, за таких обставин ви маєте право на відстрочку. Тому скористайтеся вашим правом на відстрочку, якщо у вас така ситуація", — розповів він.

На слова адвоката звернув увагу громадський діяч Андрій Смолій, який процитував його у себе в соцмережах.

Що говорить закон?

Якщо служить дружина, чоловік має передбачене законом право на відстрочку від мобілізації, а також право бути звільненим з лав ЗСУ. Про це в бесіді з "РБК-Україна" розповіла адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

За її словами, у чинному українському законодавстві "немає окремо гендерних військових законів", тому якщо служить дружина, то чоловік має право на відстрочку.

"Але за умови, якщо вона служить саме у Збройних силах України. Не в поліції, не в ДСНС. Ці служби також виконують свої обов'язки під час воєнного стану, але це не є підставою для отримання чоловіком відстрочки", — наголосила юристка.

Хто не підлягає мобілізації

жінки, які перебувають у стані вагітності або в декретній відпустці по догляду за дитиною;

подружжя, якщо обидва служать в армії і мають дітей до 18 років;

чоловіки, які утримують трьох і більше дітей до 18 років і не мають заборгованості зі сплати аліментів;

батьки-одинаки або опікуни дітей до 18 років;

ті, хто доглядає за дитиною з інвалідністю або важкими хворобами;

особи, які здійснюють постійний догляд за чоловіком, дружиною або родичами з інвалідністю.

30 липня минулого року Кабмін вніс зміни, які передбачають автоматичну постановку жінок на військовий облік без їхньої особистої присутності. Це стосується лише кількох категорій громадянок, а саме з медичною або фармацевтичною освітою.

Нагадаємо, голова ЦПД Андрій Коваленко зазначав, що наратив про мобілізацію жінок в Україні запускають росіяни, а насправді ці розмови не мають жодного сенсу. Він запевнив, що призов українок до армії не планувався і не планується.

Також повідомлялося, що голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко вважає, що жінки мають активно долучатися до захисту держави і не уникати військової служби, виконуючи завдання нарівні з чоловіками.