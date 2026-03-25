"Отправьте жену служить вместо себя": адвокат объяснил, когда мужчины имеют право на отстрочку
Если в семье жена добровольно мобилизуется, и пара воспитывает ребенка до 18 лет, мужчина имеет право на отсрочку.
Поэтому адвокат из Ивано-Франковска Назар Саюн рекомендует мужчинам в такой ситуации воспользоваться законным правом на отсрочку.
"Отправьте жену служить вместо вас. Если ваша жена добровольно мобилизуется, и у вас есть ребенок до 18 лет, при таких обстоятельствах вы имеет право на отстрочку. Пожтому воспользуйтесь вашим правом на отстрочку, если у вас такая ситуация", — рассказал он.
На слова адвоката обратил внимание общественный деятель Андрей Смолий, который процитировал его у себя в соцсетях.
Что говорит закон?
Если служит жена, мужчина имеет предусмотренное законом право на отсрочку от мобилизации, а также право быть уволенным из рядов ВСУ. Об этом в беседе с "РБК-Украина" рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.
По ее словам, в действующем украинском законодательстве "нет отдельно гендерных военных законов", поэтому если служит жена, то муж имеет право на отстрочку.
"Но при условии, если она служит именно в Вооруженных силах Украины. Не в полиции, не в ГСЧС. Эти службы также выполняют свои обязанности во время военного положения, но это не является основанием для получения мужем отсрочки", — подчеркнула юрист.
Кто не подлежит мобилизации
- женщины, которые находятся в состоянии беременности или в декретном отпуске по уходу за ребенком;
- супруги, если оба служат в армии и имеют детей до 18 лет;
- мужчины, которые содержат трех и более детей до 18 лет и не имеют задолженности по уплате алиментов;
- родители-одиночки или опекуны детей до 18 лет;
- те, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью или тяжелыми болезнями;
- лица, которые осуществляют постоянный уход за мужем, женой или родственниками с инвалидностью.
30 июля прошлого года Кабмин внес изменения, которые предусматривают автоматическую постановку женщин на воинский учет без их личного присутствия. Это касается лишь нескольких категорий гражданок, а именно с медицинским или фармацевтическим образованием.
Напомним, глава ЦПД Андрей Коваленко отмечал, что нарратив о мобилизации женщин в Украине запускают россияне, а на самом деле эти разговоры не имеют никакого смысла. Он заверил, что призыв украинок в армию не планировался и не планируется.
Также сообщалось, что председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко считает, что женщины должны активно привлекаться к защите государства и не избегать военной службы, выполняя задачи наравне с мужчинами.