"Отправьте жену служить вместо себя": адвокат объяснил, когда мужчины имеют право на отстрочку

Если в семье жена добровольно мобилизуется, и пара воспитывает ребенка до 18 лет, мужчина имеет право на отсрочку.

Поэтому адвокат из Ивано-Франковска Назар Саюн рекомендует мужчинам в такой ситуации воспользоваться законным правом на отсрочку.

"Отправьте жену служить вместо вас. Если ваша жена добровольно мобилизуется, и у вас есть ребенок до 18 лет, при таких обстоятельствах вы имеет право на отстрочку. Пожтому воспользуйтесь вашим правом на отстрочку, если у вас такая ситуация", — рассказал он.

На слова адвоката обратил внимание общественный деятель Андрей Смолий, который процитировал его у себя в соцсетях.

Что говорит закон?

Если служит жена, мужчина имеет предусмотренное законом право на отсрочку от мобилизации, а также право быть уволенным из рядов ВСУ. Об этом в беседе с "РБК-Украина" рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

Відео дня

По ее словам, в действующем украинском законодательстве "нет отдельно гендерных военных законов", поэтому если служит жена, то муж имеет право на отстрочку.

"Но при условии, если она служит именно в Вооруженных силах Украины. Не в полиции, не в ГСЧС. Эти службы также выполняют свои обязанности во время военного положения, но это не является основанием для получения мужем отсрочки", — подчеркнула юрист.

Кто не подлежит мобилизации

женщины, которые находятся в состоянии беременности или в декретном отпуске по уходу за ребенком;

супруги, если оба служат в армии и имеют детей до 18 лет;

мужчины, которые содержат трех и более детей до 18 лет и не имеют задолженности по уплате алиментов;

родители-одиночки или опекуны детей до 18 лет;

те, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью или тяжелыми болезнями;

лица, которые осуществляют постоянный уход за мужем, женой или родственниками с инвалидностью.

30 июля прошлого года Кабмин внес изменения, которые предусматривают автоматическую постановку женщин на воинский учет без их личного присутствия. Это касается лишь нескольких категорий гражданок, а именно с медицинским или фармацевтическим образованием.

Напомним, глава ЦПД Андрей Коваленко отмечал, что нарратив о мобилизации женщин в Украине запускают россияне, а на самом деле эти разговоры не имеют никакого смысла. Он заверил, что призыв украинок в армию не планировался и не планируется.

Также сообщалось, что председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко считает, что женщины должны активно привлекаться к защите государства и не избегать военной службы, выполняя задачи наравне с мужчинами.