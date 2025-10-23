Тимочко призывает женщин приобщаться к службе в ВСУ: хватит прятаться "за спиной" мужчин

Женщины должны активно привлекаться к защите государства и не избегать военной службы, выполняя задачи наравне с мужчинами. По убеждению председателя совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Ивана Тимочко, такая позиция поможет преодолеть стереотипы относительно "женских" и "мужских" профессий в армии и значительно уменьшит общественное сопротивление относительно возможного призыва женщин в будущем.

Как он рассказал в интервью изданию "Телеграф", формирование резерва среди женщин является вполне логичным и предусмотренным законодательством процессом. Тимочко подчеркнул, что государство должно вести учет определенных специальностей, которые могут пригодиться во время мобилизации — среди них медики, сестры медицинские, бухгалтеры, юристы и другие специалисты. По его убеждению, считать, что какие-то профессии "мужские" или "женские", неправильно, поскольку женщины способны эффективно выполнять ряд задач в армии, как на фронте, так и в тыловых подразделениях.

"Считать, что какие-то профессии "мужские" или "женские" является неправильным. Женская служба у нас добровольная. И я постоянно говорю: чем меньше женщины будут прятаться "за спиной" мужчин, тем меньше будет голосов за призыв женщин под давлением", — отметил Тимочко.

Он отметил, что общество должно открыто обсуждать роль женщин в Вооруженных силах, ведь молчание позволяет врагу и популистам разжигать страхи, панику и недоразумения. Тимочко привел примеры других стран, где служба женщин является обычной практикой: Израиль, скандинавские государства, Австрия, а также отдельные арабские страны. Там женская служба — распространенное явление, и украинскому обществу не стоит бояться этого или преувеличивать проблему.

Он также подчеркнул, что военная служба не ограничивается только непосредственным участием в боевых действиях. Есть сотни направлений, где не нужна тяжелая физическая работа: информационная сфера, киберпространство, бухгалтерия, юриспруденция, кадровая работа, журналистика и другие. В современной гибридной войне эти направления имеют не меньшее значение, чем фронтовая деятельность, ведь они обеспечивают устойчивость, эффективность и безопасность армии в целом.

Тимочко также обратил внимание на то, что политики часто спекулируют на теме возможной мобилизации женщин, создавая искусственные скандалы и отвлекая внимание от реальных проблем.

"Когда поднимается вопрос учета или призыва женщин, одни популисты мгновенно устраивают шоу: "Я не дам призывать женщин!". Это пустые слова. Они создают панику и отвлекают внимание от содержательного разговора", — отметил он.

В завершение военный подчеркнул, что враг не видит разницы между мужчинами и женщинами во время обстрелов и атак на мирные города. Именно поэтому украинцам необходимо подходить к обсуждению участия женщин в военной службе ответственно, взвешенно и без эмоциональных манипуляций, опираясь на реальные потребности армии и государства.

Напомним, что в этом интервью Иван Тимочко также рассказал, что после прохождения базовой общей военной подготовки студенты принимают присягу и зачисляются в резервисты независимо от возраста. При этом призыву они будут подлежать после 25 лет, если будут пригодными к службе.

Также Фокус писал, что 30 июля Кабмин внес изменения, которые предусматривают автоматическую постановку женщин на воинский учет без их личного присутствия, однако это касается только тех, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование.