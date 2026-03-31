Мобілізація з 1 квітня: що зміниться і кого можуть оголосити в розшук, — адвокат

З 1 квітня суттєвих змін у правилах мобілізації в Україні не передбачається, попри численні припущення про їх посилення. Водночас юристи звертають увагу на важливі нюанси щодо так званого розшуку військовозобов’язаних та пояснюють, як це працює на практиці.

Як розповів адвокат Андрій Межирицький у коментарі виданню "ТСН", поняття "розшук" у цьому контексті є виключно побутовим і використовується для спрощеного розуміння ситуації. Насправді йдеться про направлення ТЦК відповідного повідомлення до правоохоронних органів із метою доставлення особи, яка порушила правила військового обліку, для складання адміністративного протоколу.

За словами юриста, підставою для таких дій можуть бути різні порушення: неявка за повісткою, ігнорування виклику на проходження військово-лікарської комісії або несвоєчасна постановка на військовий облік. У таких випадках керівники ТЦК формують відповідні матеріали та ініціюють доставлення особи саме для оформлення протоколу за статтею 210-1, а не для її негайної мобілізації чи примусового проходження ВЛК.

Також Межирицький зазначив, що інформація про наявність такого статусу може відображатися у застосунку "Резерв+". Якщо ж особа ним не користується, перевірити ці дані можна шляхом подання адвокатського або звичайного письмового запиту, розгляд якого може тривати від 15 днів до одного місяця.

Щодо скасування такого розшуку, адвокат підкреслює, що універсального алгоритму не існує. Передусім необхідно встановити причину його оголошення. У більшості випадків питання вирішується шляхом визнання правопорушення та сплати штрафу у розмірі 8500 гривень, після чого відповідна відмітка знімається. Водночас, якщо порушення не усунуто, вона може з’явитися повторно.

Окремо юрист звертає увагу на строки дії таких заходів. За його словами, якщо протягом трьох місяців відповідне рішення не було реалізоване, воно має втратити чинність. Після спливу цього терміну складання протоколу за цим самим порушенням є неможливим, а особу можуть зняти з обліку після звернення до ТЦК. Водночас це не виключає появи нового повідомлення у разі фіксації інших порушень.

Та все ж станом на 1 квітня суттєвих змін у процесі мобілізації не очікується. За його словами, навіть у разі підготовки нових законодавчих ініціатив, їх практична реалізація потребуватиме часу, тому найближчим часом діятимуть чинні правила.

Раніше Фокус писав, що з 1 квітня в Україні можуть мобілізувати чоловіків від 18 до 60 років без відстрочки або броні, визнаних придатними до служби. Водночас враховуються стан здоров’я, висновок ВЛК та професійні навички, а призов можливий і для осіб 50+.

Крім того, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки Роман Костенко розповідав, що у Міністерстві оборони напрацьовують низку рішень щодо вдосконалення системи мобілізації. Зокрема, серед них — ідея змінити функціональне навантаження ТЦК, забравши у них повноваження щодо перевірок на вулицях і передавши ці завдання правоохоронним органам.