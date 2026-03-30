"Не знаю, як вони дивитимуться в очі після війни": Сирський висловився про мобілізацію в Україні

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сказав, що нині люди є основною потребою української армії. І мобілізацію він оцінив на 6-7 балів з 10.

"Будь-якого командира зараз запитай на фронті – якщо два роки тому це були снаряди, ракети, то зараз люди. Підготовлені військовослужбовці, які навчені і готові виконувати свій військовий обовʼязок", – сказав головком в інтерв'ю телеканалу ICTV, відповідаючи на запитання про те, чого зараз бракує українському війську.

Коли журналіст запитав його, яку оцінку би він поставив мобілізації в Україні за шкалою від одного до 10, то Олександр Сирський пожартував, що боїться бути необ'єктивним, але на питання відповів.

"Ну, на рівні, напевно, шість-сім, десь так, - зазначив Сирський. - Хотілось би більше якості підготовки і більше отримувати мотивованих людей, які не залишають військової частини. І які виконують всі поставлені завдання".

Головнокомандувач Збройних сил України зауважив, що нині мобілізація - це основне джерело поповнення потреб Збройних сил. І тут головна задача, щоб цей процес відбувався якомога "комфортніше для тих людей, які мобілізують свої війська".

"Тобто, щоб не було порушень, порушень законодавства, не було порушень в тих процедурах, які застосовуються при проведенні мобілізації", - сказав головком.

Також журналіст запитав Сирського про тих, хто ухиляється від військової служби.

"Ми всі громадяни нашої держави і ми повинні виконувати свій громадянський обов'язок. І зараз, коли агресор наступає, ми маємо виконати свій обов'язок. Ми маємо захистити державу, захистити наших дітей, наших всіх рідних, близьких… я не знаю, як вони будуть дивитися після війни в очі один одному, своїм дітям. От, напевне, тут більш моральний стимул повинен бути, а і усвідомлення свого обов'язку, що це не просто слова. Ми ж всі воюємо", - зазначив Сирський.

Нагадаємо, раніше заступник командира загону розвідки 12-ї бригади зауважив, що військовозобов'язані, які перебувають у розшуку ТЦК або під час війни проживають за кордоном, не повинні голосувати на виборах.

А журналіст Юрій Бутусов заявляв, що головні проблеми мобілізації в Україні полягають не тільки в "бусифікації", а й у тому, що система розбита на "кілька безвідповідальних фрагментів".