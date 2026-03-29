"Виникнуть популісти": військовий пояснив, чому потрібно позбавляти права голосу за ухилення від служби

Військовозобов'язані, які перебувають у розшуку ТЦК або під час війни проживають за кордоном, не повинні голосувати на виборах

Їх щонайменше потрібно позбавити права голосу, бо якщо у цих людей залишиться право голосу, це буде несправедливо щодо військових, вважає "Барс", заступник командира загону розвідки 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України. Своєю думкою він поділився в бесіді з Надією Сухою на її каналі в YouTube.

"Тобто виникнуть якісь популісти, які скажуть, що "розігнати ТЦК, скасувати мобілізацію", і ці люди відразу отримають голоси на виборах", — підкреслив він.

Військовослужбовець вважає, що справжня еліта української нації — це військові, волонтери і ті, хто працює на оборонку і загальну перемогу.

"Я дуже б хотів, щоб усі ці люди пішли в політику і були в держінституціях", — сказав "Барс".

Обговорюючи питання мобілізації в Україні, військовий акцентує на тому, що в такій війні, де воюють сотні тисяч людей, мобілізація завжди буде примусовою, бо добровольці закінчилися ще 2023 року.

"Усі, хто хотів, пішли ще у 2022-му, і на "Азовсталь" теж до нас, хто приїхав з Європи і пішли на війну. Останні добровольці були десь у 2023-му. Зараз якщо є добровольці, то це переважно молоді хлопці 20-22 роки", — пояснив гість ефіру.

Щодо нападів на військовослужбовців ТЦК, то, на думку "Барса", групи оповіщення мають бути озброєні і на такі випадки реагувати аж до застосування табельної зброї.

"Тому що нам підривають тил, і якщо не буде поповнення в бригади, ми можемо програти цю війну. Якщо ми програємо, то ті, хто бігає і намагається когось відбити від ТЦК, вони зіткнуться з російськими військкоматами, і там нічого сказати вони вже не зможуть. Якщо така людина відкриє рота, вона отримає чергу (автоматну, — прим. ред). Якщо хтось не вірить моїм словам, можуть поспілкуватися з тими, хто виїхав із Маріуполя, з окупованих територій, як там усе відбувалося", — попередив військовий.

За його словами, уникнути боротьби не вдасться:

"Усі мають розуміти, що воювати будуть усі. Наша держава стоїть перед вибором: залишитися вільною і незалежною або знову опинитися в совковому концтаборі. Знову можуть повторитися репресії, Голодомор і все інше. І цього разу ми можемо не пережити просто".

"Барс" нагадав, що зараз у багатьох бригадах є рекрутинг, і кожен військовозобов'язаний може для себе вирішити, куди піти.

"Не обов'язково чекати, коли тебе зловить ТЦК. Дуже багато місць, де кожен може себе реалізувати за своєю спеціальністю, знайти посаду в нормальних топових бригадах. Там проводять адекватну якісну підготовку", — продовжив "Барс".

Він радить не забувати, що зараз проти українців ведеться дуже потужна інформаційна війна в соцмережах. Крім російських ботів, в інтернеті вистачає експертів із числа адвокатів і блогерів, які також підігрівають ситуацію навколо ТЦК.

"Хоч би як погано це звучало, але в країні, що воює, під час воєнного стану дуже потрібна цензура. Свобода слова в деяких моментах ні до чого доброго не приведе. Ми сильно програємо інформаційну війну, — упевнений "Барс". При цьому він не заперечує того, що і з боку ТЦК у деяких випадках є "перекоси".

Раніше про те, що уклоністів потрібно позбавити права голосу, говорив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

"Я б, зокрема, і право голосувати у цих людей забирав. Треба визначитися: ти громадянин цієї країни чи ні. Мати тільки права і не мати обов'язків — так не буває", — сказав він.

Нагадаємо, що журналіст Юрій Бутусов заявив, що головні проблеми мобілізації в Україні полягають не тільки в "бусифікації", а й у тому, що система розбита на "кілька безвідповідальних фрагментів".