Украинцам грозят штрафы от ТЦК за нарушение правил воинского учета. Адвокаты объяснили, когда такие взыскания являются законными, могут ли их накладывать повторно и как их обжаловать.

За нарушение правил военного учета и мобилизации в Украине действует строгая ответственность, в частности, немалые штрафы. В то же время возникает вопрос, могут ли штрафовать несколько раз за одно и то же нарушение и как вообще работает эта система. Фокус обратился к адвокатам.

Штрафы от ТЦК — за что взыщут деньги в 2026 году

Адвокат Геннадий Капралов пояснил, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут наложить штрафы в таких случаях:

если человек не обновил свои персональные данные;

за игнорирование повестки. Это касается как вызова для уточнения данных, прохождения ВВК или получения мобилизационного распоряжения;

если во время проверки при себе нет военного билета или его электронной версии в приложении "Резерв+";

за нарушение других правил учета, например, человек не явился в ТЦК для постановки на учет, потерял военный билет или сменил место жительства, но не сообщил об этом ТЦК;

за отказ проходить ВВК для определения пригодности к службе.

Адвокат Юлия Антонюк уточнила, что размер штрафов в 2026 году колеблется от 17 000 до 25 500 грн, а при повторных нарушениях сумма возрастает.

"Если штраф не уплачен, он удваивается, и открывается исполнительное производство для принудительного взыскания за совершенное правонарушение", — отметила она.

Могут ли наложить повторный штраф от ТЦК

Украинцы все чаще жалуются, что после уплаты взыскания в приложении "Резерв+" появляется новый штраф от ТЦК. Как пояснили адвокаты, согласно статье 61 Конституции Украины, никто не может быть дважды привлечен к ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.

"За одно конкретное пропущенное число в повестке или за один факт необновления данных штрафуют только раз. Но, если после уплаты штрафа вы продолжаете не выполнять свой долг, каждый такой случай считается новым отдельным правонарушением", — уточнил Геннадий Капралов.

По словам адвоката, за каждую пропущенную повестку может накладываться новый штраф. На практике это может произойти достаточно быстро после уплаты первого, если гражданин продолжает игнорировать законные требования.

Юлия Антонюк добавила, что, хотя закон запрещает дважды привлекать человека к ответственности за одно и то же правонарушение, на практике бывают случаи, когда штрафы все же накладывают повторно.

Можно ли обжаловать штраф

Украинцы имеют возможность обжаловать постановление о наложении административного взыскания.

"Протокол об административном правонарушении отдельно не обжалуется, поскольку он является лишь процессуальным документом, фиксирующим обстоятельства дела, а не решением о наказании. Так же не подлежат самостоятельному обжалованию действия по внесению лица в розыск — они могут быть предметом обжалования только вместе с решением или действиями, нарушающими права лица", — рассказал Геннадий Капралов.

Согласно законодательству, обжаловать постановление ТЦК можно в течение 10 суток с момента его вынесения. Для этого нужно подать административный иск в районный или городской суд. Как уточнил Геннадий Капралов, это можно сделать по месту жительства или по адресу соответствующего ТЦК и СП.

Среди основных оснований для отмены штрафа могут быть:

отсутствие доказательств надлежащего получения повестки;

ошибки в персональных данных, указанных в постановлении;

если человек уже обновил свои учетные данные, но штраф все равно был наложен;

ситуации, когда ТЦК и СП уже имел актуальные данные через другие государственные реестры, (если данные были актуальными, привлечение к ответственности за их необновление может быть признано неправомерным).

В большинстве случаев для успешного обжалования рекомендуют воспользоваться юридической помощью или получить консультацию адвоката.

Юлия Антонюк добавила, что на практике суды нередко становятся на сторону граждан и отменяют штрафы. Чаще всего это происходит из-за отсутствия надлежащего уведомления о вызове, ошибок в постановлениях или нехватки доказательств, подтверждающих сам факт нарушения.

Штраф в "Резерв+" оплачен, но статус "в розыске" остался — что делать

Как пояснил адвокат Геннадий Капралов, в случае повторного появления статуса "в розыске" прежде всего стоит проверить, действительно ли штраф был уплачен, а также существует ли действующее постановление о наложении административного взыскания. Он добавил, что все квитанции нужно обязательно сохранять.

"До сих пор распространена ситуация, когда штраф уплачен, но статус "розыск" снова появился. Чаще всего это случается из-за необновленных данных, технического сбоя или человеческого фактора", — рассказала Юлия Антонюк.

Адвокаты сообщили, что в таком случае нужно обратиться в ТЦК с письменным заявлением и предоставить документы, подтверждающие выполнение требований воинского учета. Это необходимо для инициирования процедуры снятия соответствующего статуса.

"Если статус продолжает отображаться без надлежащих правовых оснований, в частности из-за возможных технических ошибок, лицо имеет право на его обжалование. В случае незаконных действий или бездействия со стороны ТЦК эффективным способом защиты прав является обращение в суд", — добавил Геннадий Капралов.

В то же время эксперты отметили, что сама по себе уплата штрафа не всегда автоматически приводит к исчезновению статуса "в розыске". В некоторых случаях может потребоваться дополнительное выполнение требований воинского учета или прохождение административных процедур.

Ранее Фокус сообщал, что ТЦК начали активно подавать иски об ограничении права управления автомобилем. В Украине возросло количество таких обращений, связанных с нарушением правил воинского учета. При этом большинство из них так и не доходит до рассмотрения в суде.