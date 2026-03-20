ТЦК начали массово подавать иски об ограничении прав на управление авто

В Украине увеличилось количество исков об ограничении права управлять авто из-за нарушения правил воинского учета. Впрочем, подавляющее большинство из них не доходит до стадии судебного разбирательства.

Всего в Украине на данный момент зафиксировано минимум 135 дел об ограничении прав водителей, из них рекордные 42 — в этом году. Такую статистику публикует "Опендатабот".

В 2026 году таких дел уже открыто больше, чем за весь 2024 год и не намного меньше, чем за весь прошлый год.

За 2026 год уже подали больше исков об ограничении прав управлять авто, чем за весь 2024 год Фото: opendatabot

Больше всего исков от ТЦК по ограничению права управления авто из-за нарушения правил воинского учета подали в Днепропетровской области — 35 (более 25% от общего количества). Далее следуют Киевская (23 дела), Житомирская и Хмельницкая области (по 13 дел). Примечательно, что в Киеве и ряде областей таких дел вообще не зафиксировано.

Відео дня

Важно

В Украине могут изменить правила для водителей 65+: что предусматривает новый законопроект

Вместе с тем, отмечается, что 92% дел не дошли до рассмотрения по существу — остановились на этапе процессуальных определений. Решение было вынесено только в 11 делах: в 10 случаях суды удовлетворили требования ТЦК, а в одном — отказали.

Основной причиной такой ситуации называют процессуальные ошибки ТЦК. Нередко исковые заявления подают с процессуальными недостатками или без уплаты судебного сбора.

Больше всего исков зафиксировали в Днепропетровской области Фото: opendatabot

Сначала суды дают возможность исправить недостатки, оставляя при этом иски без движения. Если этого не сделано, то материалы возвращают заявителям.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине начнут изымать мотоциклы со слишком громким выхлопом и передавать их на нужды ВСУ.

Также мы писали, что украинским водителям в Германии грозят штраф и эвакуацию авто, однако этого легко избежать.