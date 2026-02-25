Украинским водителям в Германии грозят штраф и эвакуация авто: как избежать этого

Украинцы, проживающие в Германии, должны перерегистрировать свои автомобили. Нарушителям грозят штрафы и даже эвакуация авто.

В Германии завершился переходный период, в течение которого беженцы из Украины имели право ездить на авто с украинскими номерами. Теперь транспортные средства нужно перерегистрировать, сообщает ассоциация "Укравтопром".

По новым правилам, если автомобиль на иностранной регистрации находится в Германии более года с момента въезда или получения владельцем защиты, то должен пройти перерегистрацию и получить немецкие номера. Если этого не сделать, то грозят штраф в размере 70-105 евро и даже эвакуация авто на штрафплощадку за счет владельца.

Для перерегистрации авто в Германии необходимо пройти обязательный техосмотр, который проводят организации TÜV и DEKRA (он стоит в среднем 140-160 евро). Кроме того, не исключено, что придется оформить немецкий страховой полис, поскольку украинскую "зеленую карту" могут не признавать. Средняя стоимость автогражданки в Германии сейчас составляет 258 евро.

Между прочим, обязательный техосмотр планируют вскоре вернуть и в Украине, причем он заменит сертификацию.

