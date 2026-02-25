Українським водіям у Німеччині загрожують штраф та евакуація авто: як уникнути цього

Українці, які проживають у Німеччині, повинні перереєструвати свої автомобілі. Порушникам загрожують штрафи та навіть евакуація авто.

У Німеччині завершився перехідний період, упродовж якого біженці з України мали право їздити на авто з українськими номерами. Тепер транспортні засоби потрібно перереєструвати, повідомляє асоціація "Укравтопром".

За новими правилами, якщо автомобіль на іноземній реєстрації перебуває у Німеччині понад рік з моменту в'їзду чи отримання власником захисту, то повинне пройти перереєстрацію та отримати німецькі номери. Якщо цього не зробити, то загрожують штраф у розмірі 70-105 євро та навіть евакуація авто на штрафмайданчик за рахунок власника.

Важливо

Платні сертифікати, таксометри та водії від 20 років: в Україні готують реформу таксі

Для перереєстрації авто в Німеччині необхідно пройти обов'язковий техогляд, який проводять організації TÜV та DEKRA (він коштує у середньому 140-160 євро). Крім того, не виключено, що доведеться оформити німецький страховий поліс, оскільки українську "зелену карту" можуть не визнавати. Середня вартість автоцивілки в Німеччині наразі становить 258 євро.

Відео дня

Між іншим, обов'язковий техогляд планують невдовзі повернути і в Україні, причому він замінить сертифікацію.

Також Фокус розповідав, що країна ЄС запровадила обмеження швидкості 150 км/год.