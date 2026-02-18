Майже автобан: країна ЄС запровадила обмеження швидкості 150 км/год

Чехія стала першою країною Європи, де запровадили обмеження швидкості в 150 км/год. Утім, діятиме воно не завжди.

Ліміт швидкості у 150 км/год діятиме не на всіх автомагістралях Чехії, а поки лише на одній ділянці траси D3 між населеними пунктами Плана-над-Лужніці та Усільне завдовжки 47 км. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Нове обмеження швидкості у 150 км/год є одним із найвищих у Європі. Швидше можна легально їхати лише на окремих ділянках німецьких автобанів, де досі немає жодних лімітів.

Утім, це обмеження швидкості в Чехії не буде постійним. Річ у тім, що його запровадили в рамках пілотного проєкту змінних лімітів швидкості, які адаптуються до дорожніх умов.

Швидкість у 150 км/год дозволена в ідеальних умовах — у гарну погоду за доброї видимості та сухої траси. За потреби обмеження знижуватимуть до 130 км/год (як на більшості чеських автомагістралей) а у туман чи дощ — і до 100 км/год. Про актуальний ліміт швидкості водіїв інформують 42 електронні табло на трасі.

Експеримент триватиме 6 місяців, після чого уряд Чехії проаналізує його результати та прийме остаточне рішення про нові обмеження швидкості.

