Почти автобан: страна ЕС ввела ограничение скорости 150 км/ч

Чехия стала первой страной Европы, где ввели ограничение скорости в 150 км/ч. Впрочем, действовать оно будет не всегда.

Лимит скорости в 150 км/ч будет действовать не на всех автомагистралях Чехии, а пока только на одном участке трассы D3 между населенными пунктами Плана-над-Лужнице и Усильне длиной 47 км. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новое ограничение скорости в 150 км/ч является одним из самых высоких в Европе. Быстрее можно легально ехать только на отдельных участках немецких автобанов, где до сих пор нет никаких лимитов.

Впрочем, это ограничение скорости в Чехии не будет постоянным. Дело в том, что его ввели в рамках пилотного проекта переменных лимитов скорости, которые адаптируются к дорожным условиям.

Скорость в 150 км/ч разрешена в идеальных условиях — в хорошую погоду при хорошей видимости и сухой трассе. При необходимости ограничения будут снижать до 130 км/ч (как на большинстве чешских автомагистралей), а в туман или дождь — и до 100 км/ч. Об актуальном лимите скорости водителей информируют 42 электронные табло на трассе.

Эксперимент продлится 6 месяцев, после чего правительство Чехии проанализирует его результаты и примет окончательное решение о новых ограничениях скорости.

