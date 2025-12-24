Водители могут получить штраф более 50 000 гривен за управление авто в перчатках

Управлять автомобилем в перчатках не везде легально. В некоторых странах за это грозит немалый штраф.

В частности, в Великобритании штраф за управление автомобилем в перчатках может превышать 1000 фунтов стерлингов (почти 57 тысяч гривен по курсу НБУ). Об этом сообщает издание Express.

Представительница одного из британских автодилеров Клэр Фримантл объяснила, что в ПДД этой страны есть пункт 97, согласно которому одежда или обувь не должны затруднять безопасному управлению транспортным средством.

Обычные перчатки или рукавицы могут оказаться довольно скользкими, что мешает крепко держать руль и ухудшает сцепление рук с ним. Это может повлиять на управляемость, особенно в экстремальных ситуациях. Конечно же, в данном случае речь не идет о специальных перчатках для вождения, которые, наоборот, улучшают хват руля.

Штраф за нарушение пункта 97 ПДД Великобритании может достигать 1000 фунтов стерлингов. Если же перчатки одел водитель автобуса или такси, который перевозит пассажира, то эта сумма может вырасти до 2500 фунтов стерлингов.

Вместе с тем, Клэр Фримантл отмечает, что перчатки в авто все же не лишние зимой, ведь машину нужно чистить от снега или же она может увязнуть и ее придется откапывать.

