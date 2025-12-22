В США начали выдавать номера авто со скелетом динозавра (фото)

В США появились новые оригинальные номера авто. На табличке изображен скелет хищного динозавра.

Нестандартные номерные знаки с динозавром ввел штат Северная Каролина. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новые номера авто являются абсолютно легальными, ведь их утвердили Департамент транспортных средств Северной Каролины и парламент штата. Их дизайн разработали вместе со специалистами местного естественного музея.

Часть полученных за номер средств перечисляют природоведческому музею

На табличку нанесли изображение скелета акрокантозавра, который хранится в этом музее. Он жил на территории Северной Каролины в Меловом периоде 110 миллионов лет назад и был одним из крупнейших хищных динозавров, известных науке. Акрокантозавр достигал 11 метров в длину.

С ноября номера авто с динозавром можно заказать онлайн. Купить красивый номер можно за 30 долларов, 20 из которых перечислят в фонд естественного музея Северной Каролины.

К утверждению готовят номера с Венериной мухоловкой

Примечательно, что этот штат давно уже дает возможность водителям выделиться и кастомизировать номера — для заказа доступны более 100 вариантов дизайна. Уже ожидают утверждения новые номера авто, на которых изображено хищное растение Венерина мухоловка.

