У США почали видавати номери авто зі скелетом динозавра (фото)

У США з’явилися нові оригінальні номери авто. На табличці зображено скелет хижого динозавра.

Нестандартні номерні знаки з динозавром запровадив штат Північна Кароліна. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Нові номери авто є абсолютно легальними, адже їх затвердили Департамент транспортних засобів Північної Кароліни та парламент штату. Їх дизайн розробили разом зі спеціалістами місцевого природничого музею.

Частину отриманих за номер коштів перераховують природничому музею

На табличку нанесли зображення скелету акрокантозавра, який зберігається в цьому музеї. Він жив на території Північної Кароліни у Крейдяному періоді 110 мільйонів років тому і був одним із найбільших хижих динозаврів, відомих науці. Акрокантозавр сягав 11 метрів завдовжки.

Із листопада номери авто з динозавром можна замовити онлайн. Купити красивий номер можна за 30 доларів, 20 з яких перерахують у фонд природничого музею Північної Кароліни.

До затвердження готують номери з Венериною мухоловкою

Примітно, що цей штат давно вже дає можливість водіям виділитися та кастомізувати номери – для замовлення доступні понад 100 варіантів дизайну. Уже очікують затвердження нові номери авто, на яких зображена хижа рослина Венерина мухоловка.

