У США почали видавати номери авто зі скелетом динозавра (фото)
У США з’явилися нові оригінальні номери авто. На табличці зображено скелет хижого динозавра.
Нестандартні номерні знаки з динозавром запровадив штат Північна Кароліна. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Нові номери авто є абсолютно легальними, адже їх затвердили Департамент транспортних засобів Північної Кароліни та парламент штату. Їх дизайн розробили разом зі спеціалістами місцевого природничого музею.
На табличку нанесли зображення скелету акрокантозавра, який зберігається в цьому музеї. Він жив на території Північної Кароліни у Крейдяному періоді 110 мільйонів років тому і був одним із найбільших хижих динозаврів, відомих науці. Акрокантозавр сягав 11 метрів завдовжки.Важливо
Із листопада номери авто з динозавром можна замовити онлайн. Купити красивий номер можна за 30 доларів, 20 з яких перерахують у фонд природничого музею Північної Кароліни.
Примітно, що цей штат давно вже дає можливість водіям виділитися та кастомізувати номери – для замовлення доступні понад 100 варіантів дизайну. Уже очікують затвердження нові номери авто, на яких зображена хижа рослина Венерина мухоловка.
