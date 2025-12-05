"Новый" дорожный знак с ромбом в Украине: появилась реакция полиции (фото)

В последнее время в интернете начали распространять информацию о новом дорожном знаке в Украине. Патрульная полиция сообщает, что это фейк.

Сообщения о новом дорожном знаке в Украине в виде белого ромба на синем фоне не соответствуют действительности. Об этом заявил в своем Telegram-канале первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Дорожный знак с белым ромбом на синем фоне действительно существует в ряде стран Фото: ТСН

В последнее время в сети начали распространять информацию, что новый дорожный знак появится в Украине. Мол, уже в 2026 году его в экспериментальном порядке введут во Львове.

Важно

Дорожный знак с белым ромбом на синем фоне — что он значит

Впрочем, на самом деле дорожный знак с белым ромбом на синем фоне на украинских дорогах пока не планируют устанавливать — соответствующие изменения в Правила дорожного движения и ДСТУ 4100:2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения" не внесли. Хотя такой дорожный знак действительно существует в ряде стран Евросоюза.

Белый ромб на синем фоне обозначает полосы дорог для карпулинга — совместного использования авто. Ими могут пользоваться общественный транспорт и такси, а также электромобили и авто, в которых едут водитель и хотя бы один пассажир. Таким образом стимулируют граждан к совместному (а не индивидуальному) использованию авто. Это позволяет уменьшить количество машин на дорогах и, соответственно, минимизировать пробки и снизить уровень вредных выбросов в атмосферу.

