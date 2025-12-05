"Новий" дорожній знак з ромбом в Україні: з'явилась реакція поліції (фото)
Останнім часом в інтернеті почали поширювати інформацію про новий дорожній знак в Україні. Патрульна поліція повідомляє, що це фейк.
Повідомлення про новий дорожній знак в Україні у вигляді білого ромба на синьому фоні не відповідають дійсності. Про це заявив у своєму Telegram-каналі перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Останнім часом у мережі почали поширювати інформацію, що новий дорожній знак з'явиться в Україні. Мовляв, уже в 2026 році його в експериментальному порядку запровадять у Львові.Важливо
Дорожній знак із білим ромбом на синьому фоні — що він значить
Утім, насправді дорожній знак із білим ромбом на синьому фоні на українських дорогах поки не планують встановлювати — відповідні зміни до Правил дорожнього руху та ДСТУ 4100:2021 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування" не внесли. Хоча такий дорожній знак дійсно існує в низці країн Євросоюзу.
Білий ромб на синьому фоні позначає смуги доріг для карпулінгу — спільного використання авто. Ними можуть користуватися громадський транспорт і таксі, а також електромобілі та авто, в яких їдуть водій і хоча б один пасажир. Таким чином стимулюють громадян до спільного (а не індивідуального) використання авто. Це дозволяє зменшити кількість машин на дорогах і, відповідно, мінімізувати затори та знизити рівень шкідливих викидів у атмосферу.
