В Україні повернуть обов'язковий техогляд авто — що варто знати водіям

В Україні планують повернути техогляд автомобілів. Він буде обов’язковим для всіх транспортних засобів, а їх технічний стан зможуть перевіряти просто на дорозі.

Впровадження обов'язкового техогляду буде непростим. Про це заявив заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач в інтерв'ю сайту ЦТС.

"Техогляд має передбачатися для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто. Нині в Україні він діє тільки для комерційних вантажівок та автобусів. Але в Європі це обов’язковий основоположний регламент", — зазначив Сергій Деркач.

Крім того, планується придорожний технічний контроль — спеціальні служби матимуть право зупинити автомобіль та повноцінно перевірити його стан. Над відповідними документами наразі працюють.

Ще один законопроєкт замінить сертифікацію вживаних авто при ввезенні на обов'язковий техогляд в Україні. Нинішній механізм є неефективним та корупційним і в жодній країні ЄС немає аналогів сертифікації.

"Тобто вживаний автомобіль, коли ввозитиметься в Україну, буде проходити не сертифікацію, а перший обов’язковий технічний контроль. Це ще один підхід, який крок за кроком приведе нас до обов’язкового технічного контролю для всіх автомобілів", — наголосив заступник міністра.

Техогляд 2025 — як він працює в Україні

Не всі знають, що техогляд в Україні не ліквідовано повністю. Обов'язковий технічний контроль діє для комерційних транспортних засобів, які використовують для перевезення вантажів та пасажирів на регулярній основі. Мова йде про вантажні автомобілі, автобуси, таксі, спецтехніку тощо.

Техогляд в Україні наразі проводять не в МВС, а на сертифікованих СТО. Штраф за відсутність техогляду — 340 гривень, а при повторному порушенні протягом року — 850-1700 гривень.

