В Украине вернут обязательный техосмотр авто — что стоит знать водителям

В Украине планируют вернуть техосмотр автомобилей. Он будет обязательным для всех транспортных средств, а их техническое состояние смогут проверять прямо на дороге.

Внедрение обязательного техосмотра будет непростым. Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач в интервью сайту ЦТС.

"Техосмотр должен предусматриваться для всех транспортных средств, включая легковые авто. Сейчас в Украине он действует только для коммерческих грузовиков и автобусов. Но в Европе это обязательный основополагающий регламент", — отметил Сергей Деркач.

Кроме того, планируется придорожный технический контроль — специальные службы будут иметь право остановить автомобиль и полноценно проверить его состояние. Над соответствующими документами сейчас работают.

Еще один законопроект заменит сертификацию подержанных авто при ввозе на обязательный техосмотр в Украине. Нынешний механизм является неэффективным и коррупционным и ни в одной стране ЕС нет аналогов сертификации.

"То есть подержанный автомобиль, когда будет ввозиться в Украину, будет проходить не сертификацию, а первый обязательный технический контроль. Это еще один подход, который шаг за шагом приведет нас к обязательному техническому контролю для всех автомобилей", — подчеркнул замминистра.

Техосмотр 2025 — как он работает в Украине

Не все знают, что техосмотр в Украине не ликвидирован полностью. Обязательный технический контроль действует для коммерческих транспортных средств, которые используют для перевозки грузов и пассажиров на регулярной основе. Речь идет о грузовых автомобилях, автобусах, такси, спецтехнике и тому подобное.

Техосмотр в Украине сейчас проводят не в МВД, а на сертифицированных СТО. Штраф за отсутствие техосмотра — 340 гривен, а при повторном нарушении в течение года — 850-1700 гривен.

