У Кабміні повідомили, де може з'явитися перша платна дорога в Україні

Перша платна дорога в Україні може бути збудована до кордону з Польщею, оскільки цей напрям достатньо завантажений транспортом.

Перший платний автобан в Україні планують побудувати від Ковеля до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач в інтерв'ю сайту ЦТС.

"Це перший кейс, у якому ми розглядали дорогу можливу для приватного публічного партнерства. Йшлося про її ремонт і розбудову в чотири смуги. З іншого боку Польща будує автобан і його добре було би продовжити до Ковеля — там є і залізничний вузол, і далі дорожній вузол. Це буде хороший кейс, який ми спробуємо відпрацювати", — заявив Сергій Деркач.

За його словами, наразі розглядаються декілька варіантів трас, які б могли бути збудовані та утримувані на умовах концесії. Це найефективніший спосіб залучення коштів. Мова йде саме не про ремонт, а про повноцінну реконструкцію і будівництво доріг.

Розглядаються, передусім, платні дороги, які ведуть до пунктів пропуску на кордоні, оскільки вона найбільше завантажені.

"Для того, щоб вибудувати фінансову модель, потрібно знати кількість транспортних засобів, щоб ця дорога була цікава, щоб хтось платив за її використання", — зазначив заступник міністра.

Крім того, Сергій Деркач заявив, що в Україні повернуть обов'язковий техогляд автомобілів.

