У Франції збудували дорогу майбутнього: вона заряджає електрокари на ходу (фото)

У Франції відкрили інноваційну автодорогу, яка забезпечує бездротову зарядку електромобілів просто під час руху. Її потужність сягає 300 кВт.

Дорога майбутнього з’явилася за 40 км від Парижа – це невелика ділянка траси А10 завдовжки 1,5 км, повідомляє сайт ZME Science.

Пілотний проєкт назвали Charge as you drive ("Заряджайся під час їзди"). Технологія, розроблена компанією Electreon, працює за принципом індукції – так само, як бездротові зарядки для смартфонів.

Під дорожним покриттям встановили індукційні котушки

Під асфальтовим покриттям проклали електромережу з мідними індукційними котушками. Спеціальні сенсори виявляють електрокари та сигналізують, що на котушки необхідно подати напругу для зарядки.

Звісно, для того, аби приймати заряд, в днищі електромобілів повинні бути встановлені спеціальні індукційні пластини. Технологія здатна забезпечити швидке заряджання електрокарів під час руху з потужністю до 300 кВт.

Інноваційна дорога здатна заряджати як легкові електромобілі, так і електричні вантажівки та автобуси, причому для важкої техніки ця розробка значно актуальніша.

Потужність бездротової зарядки сягає 300 кВт Фото: Electreon

Річ у тім, що вантажні електрокари та електробуси мають великі батареї й для швидкої їх зарядки потрібні надпотужні мегаватні станції, які дорогі та створюють суттєве навантаження на електромережі. Подібні дороги дозволяють зменшити залежність від високошвидкісних зарядних станцій.

Варто відзначити, що аналогічні проєкти розробляють і в інших країнах. Зокрема, невеликі ділянки доріг з бездротовою зарядкою електромобілів тестують у США та Китаї, а в 2026 році з’явиться кілометровий відтинок на трасі А6 у Баварії.

