Во Франции построили дорогу будущего: она заряжает электрокары на ходу (фото)

Во Франции открыли инновационную автодорогу, которая обеспечивает беспроводную зарядку электромобилей прямо во время движения. Ее мощность достигает 300 кВт.

Дорога будущего появилась в 40 км от Парижа — это небольшой участок трассы А10 длиной 1,5 км, сообщает сайт ZME Science.

Пилотный проект назвали Charge as you drive ("Заряжайся во время езды"). Технология, разработанная компанией Electreon, работает по принципу индукции — так же, как беспроводные зарядки для смартфонов.

Под дорожным покрытием установили индукционные катушки

Под асфальтовым покрытием проложили электросеть с медными индукционными катушками. Специальные сенсоры обнаруживают электрокары и сигнализируют, что на катушки необходимо подать напряжение для зарядки.

Конечно, для того, чтобы принимать заряд, в днище электромобилей должны быть установлены специальные индукционные пластины. Технология способна обеспечить быструю зарядку электрокаров во время движения с мощностью до 300 кВт.

Инновационная дорога способна заряжать как легковые электромобили, так и электрические грузовики и автобусы, причем для тяжелой техники эта разработка значительно актуальнее.

Мощность беспроводной зарядки достигает 300 кВт Фото: Electreon

Дело в том, что грузовые электрокары и электробусы имеют большие батареи и для быстрой их зарядки нужны сверхмощные мегаваттные станции, которые дорогие и создают существенную нагрузку на электросети. Подобные дороги позволяют уменьшить зависимость от высокоскоростных зарядных станций.

Стоит отметить, что аналогичные проекты разрабатывают и в других странах. В частности, небольшие участки дорог с беспроводной зарядкой электромобилей тестируют в США и Китае, а в 2026 году появится километровый отрезок на трассе А6 в Баварии.

