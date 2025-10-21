Электрокары Chery получат твердотельную батарею: она обеспечивает запас хода до 1500 км

Chery завершает разработку инновационной твердотельной батареи. Она имеет рекордную плотность энергии в 600 Вт∙ч/кг, что позволяет увеличить запас хода электрокаров более чем вдвое.

Новая твердотельная батарея Chery дебютировала на конференции в китайском городе Уху. Пока она считается прототипом, однако в 2026 году ее начнут выпускать небольшими партиями, а в 2027 году стартует массовое производство. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Плотность энергии в 600 Вт∙ч/кг — один из самых высоких показателей среди всех твердотельных батарей. К тому же, она примерно в 2-3 раза выше, чем у современных литий-ионных аккумуляторов.

В Chery отмечают, что твердотельная батарея обеспечит запас хода не менее 1500 км в идеальных условиях и 1300 км — при обычной повседневной езде.

Важно

Не боится мороза и служит 20 лет: CATL выпустил батарею для электромобилей без лития

Кроме того, твердотельные батареи значительно безопаснее, ведь менее подвержены воспламенению от удара или перегрева. Во время тестов в Chery пробивали корпус батареи гвоздями и сверлом и она даже не задымилась. Устойчивость к нагреву также позволяет существенно увеличить скорость зарядки.

К тому же, твердый электролит (а не жидкий, как в литий-ионных батареях) лучше переносит сильные морозы, поэтому батарея Chery не теряет заряд зимой.

Единственный существенный недостаток твердотельных батарей на данный момент — цена, которая в 2,5-3 раза выше, чем у литий-ионных аккумуляторов. Впрочем, массовое производство должно снизить их себестоимость.

Кстати, на конференции в Уху презентовали и новый кроссовер Chery Omoda 4, который является клоном Lamborghini Urus.

Также Фокус рассказывал, что электрифицированный внедорожник от Chery переплыл реку шириной 1,5 км.