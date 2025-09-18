Не боится мороза и служит 20 лет: CATL выпустил батарею для электромобилей без лития

Крупнейший в мире производитель батарей для электромобилей CATL начнет массовое производство новейших натриевых аккумуляторов. Они значительно дешевле, безопаснее и долговечнее.

Натриевые батареи CATL Naxtra начнут выпускать с 2026 года, ведь китайский производитель уже добился желаемых характеристик. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Конструкторам CATL удалось добиться плотности энергии на уровне 175 Вт∙ч на кг, что обеспечивает запас хода более 500 км. 5 сентября батарея Naxtra уже прошла сертификацию в Китае. На первых порах выпустят натриевые батареи для легковых электрокаров и гибридных грузовиков.

Батареи CATL Naxtra уже сертифицированы и в 2026 году поступят в массовое производство Фото: CATL

Именно низкая плотность энергии является основным недостатком натриевых или содовых батарей — по этому показателю они пока что уступают литий-ионным аккумуляторам, поэтому запас хода с ними несколько меньше.

Впрочем, содовые батареи имеют немало преимуществ. Во-первых, они существенно дешевле, ведь натрий в природе встречается значительно чаще, чем литий.

Во-вторых, натриевые батареи долговечны и могут прослужить даже 20 лет, ведь выдерживают до 4000 циклов зарядки-разрядки.

К тому же, они значительно безопаснее, ведь не подвержены воспламенению, как литиевые батареи, и могут работать даже при температуре +70. А еще натриевые аккумуляторы не боятся морозов и даже в -40 градусов не теряют заряд.

