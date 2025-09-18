Не боїться морозу і служить 20 років: CATL випустив батарею для електромобілів без літію

Найбільший у світі виробник батарей для електромобілів CATL почне масове виробництво новітніх натрієвих акумуляторів. Вони значно дешевші, безпечніші та довговічніші.

Натрієві батареї CATL Naxtra почнуть випускати з 2026 року, адже китайський виробник уже добився бажаних характеристик. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Конструкторам CATL вдалося добитися густини енергії на рівні 175 Вт∙год на кг, що забезпечує запас ходу понад 500 км. 5 вересня батарея Naxtra вже пройшла сертифікацію в Китаї. На перших порах випустять натрієві батареї для легкових електрокарів та гібридних вантажівок.

Батареї CATL Naxtra уже сертифіковані і в 2026 році надійдуть у масове виробництво Фото: CATL

Саме низька густина енергії є основним недоліком натрієвих або содових батарей – за цим показником вони поки що поступаються літій-іонним акумуляторам, тому запас ходу з ними дещо менший.

Утім, содові батареї мають чимало переваг. По-перше, вони суттєво дешевші, адже натрій у природі зустрічається значно частіше, аніж літій.

По-друге, натрієві батареї довговічні й можуть прослужити навіть 20 років, адже витримують до 4000 циклів зарядки-розрядки.

До того ж, вони значно безпечніші, адже не схильні до займання, як літієві батареї, і можуть працювати навіть за температури +70. А ще натрієві акумулятори не бояться морозів і навіть у -40 градусів не втрачають заряд.

