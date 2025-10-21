Електрокари Chery отримають твердотільну батарею: вона забезпечує запас ходу до 1500 км

Chery завершує розробку інноваційної твердотільної батареї. Вона має рекордну густину енергії в 600 Вт∙год/кг, що дозволяє збільшити запас ходу електрокарів більш ніж удвічі.

Нова твердотільна батарея Chery дебютувала на конференції в китайському місті Уху. Поки вона вважається прототипом, проте у 2026 році її почнуть випускати невеликими партіями, а в 2027 році стартує масове виробництво. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Щільність енергії в 600 Вт∙год/кг — один із найвищих показників серед усіх твердотільних батарей. До того ж, вона приблизно у 2-3 рази вища, аніж у сучасних літій-іонних акумуляторів.

У Chery зазначають, що твердотільна батарея забезпечить запас ходу щонайменше 1500 км в ідеальних умовах та 1300 км — за звичайної повсякденної їзди.

Крім того, твердотільні батареї значно безпечніші, адже менш схильні до займання від удару чи перегріву. Під час тестів у Chery пробивали корпус батареї цвяхами та свердлом і вона навіть не задимілася. Стійкість до нагріву також дозволяє суттєво збільшити швидкість зарядки.

До того ж, твердий електроліт (а не рідкий, як у літій-іонних батареях) краще переносить сильні морози, тому батарея Chery не втрачає заряд узимку.

Єдиний суттєвий недолік твердотільних батарей на даний момент — ціна, яка є у 2,5-3 рази вищою, аніж у літій-іонних акумуляторів. Утім, масове виробництво повинно знизити їх собівартість.

До речі, на конференції в Уху презентували і новий кросовер Chery Omoda 4, який є клоном Lamborghini Urus.

