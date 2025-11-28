В Кабмине сообщили, где может появиться первая платная дорога в Украине

Первая платная дорога в Украине может быть построена до границы с Польшей, поскольку это направление достаточно загружено транспортом.

Первый платный автобан в Украине планируют построить от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач в интервью сайту ЦТС.

"Это первый кейс, в котором мы рассматривали дорогу возможную для частного публичного партнерства. Речь шла о ее ремонте и развитии в четыре полосы. С другой стороны Польша строит автобан и его хорошо было бы продолжить до Ковеля — там есть и железнодорожный узел, и дальше дорожный узел. Это будет хороший кейс, который мы попробуем отработать", — заявил Сергей Деркач.

По его словам, сейчас рассматриваются несколько вариантов трасс, которые могли бы быть построены и удерживаемые на условиях концессии. Это самый эффективный способ привлечения средств. Речь идет именно не о ремонте, а о полноценной реконструкции и строительстве дорог.

Рассматриваются, прежде всего, платные дороги, которые ведут к пунктам пропуска на границе, поскольку она больше всего загружены.

"Для того, чтобы выстроить финансовую модель, нужно знать количество транспортных средств, чтобы эта дорога была интересна, чтобы кто-то платил за ее использование", — отметил замминистра.

Кроме того, Сергей Деркач заявил, что в Украине вернут обязательный техосмотр автомобилей.

