Водії можуть отримати штраф понад 50 000 гривень за керування авто в рукавичках

Керувати автомобілем у рукавичках не всюди легально. У деяких країнах за це загрожує чималий штраф.

Зокрема, у Великій Британії штраф за керування автомобілем в рукавичках може перевищувати 1000 фунтів стерлінгів (майже 57 тисяч гривень за курсом НБУ). Про це повідомляє видання Express.

Представниця одного з британських автодилерів Клер Фрімантл пояснила, що у ПДР цієї країни є пункт 97, згідно якого одяг чи взуття не повинні затрудняти безпечному керуванню транспортним засобом.

Звичайні рукавички чи пальчата можуть виявитися доволі слизькими, що заважає міцно тримати кермо та погіршує зчеплення рук із ним. Це може вплинути на керованість, особливо в екстремальних ситуаціях. Звісно ж, у даному випадку мова не йде про спеціальні пальчата для водіння, які, навпаки, покращують хват керма.

Штраф за порушення пункту 97 ПДР Великої Британії може сягати 1000 фунтів стерлінгів. Якщо ж рукавички одягнув водій автобуса чи таксі, який перевозить пасажира, то ця сума може зрости до 2500 фунтів стерлінгів.

Разом із тим, Клер Фрімантл відзначає, що рукавички в авто все ж не є зайвими взимку, адже машину потрібно чистити від снігу або ж вона може загрузнути і її доведеться відкопувати.

