Передадут в ВСУ: в Украине начнут изымать мотоциклы со слишком громким выхлопом

Владельцы мотоциклов со слишком громким выхлопом могут потерять свои транспортные средства. Изъятые байки планируют передать на нужды защитников Украины.

Изымать мотоциклы со слишком шумной выхлопной системой собираются в Ивановской сельской территориальной общине Винницкой области. Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

Там объяснили, что с потеплением на дороги выехали мотоциклы с громкими прямоточными глушителями и в Ивановский сельсовет и Нацполицию начали поступать жалобы. Отмечается, что громкий звук нарушает санитарные нормы, мешает нормальной жизнедеятельности людей, вызывает раздражение и нарушает сон. Возмущены таким звукам и ветераны.

Очень часто на таких мотоциклах ездят несовершеннолетние, поэтому в учебных заведениях решили провести разъяснительную работу. В частности, в 20 марта такое мероприятие проведут в лицее села Иванов.

Если же разъяснительная работа не даст результатов, то у нарушителей начнут принудительно изымать мототехнику и передавать ее на нужды ВСУ. Этот вопрос уже прорабатывают местный ТЦК и патрульная служба Национальной Полиции.

Может появиться в Украине: представлен новый мотоцикл Jawa 350 (фото)

Наказание за громкий выхлоп в Украине

Разговоры об ответственности за громкий звук выхлопа авто и мотоциклов ведут последние несколько лет. Особенно они активизировались после начала полномасштабного российского вторжения. В частности, в Киевсовете еще в 2022 году выступили с инициативой запрета эксплуатации в столицетранспортных средств с прямоточной выхлопной системой или выхлопом без шумопоглотителя до конца военного положения.

В 2023 году в Верховной раде зарегистрировали законопроект №9564, который предусматривает ответственность за управление транспортом с превышением допустимого уровня шума. В нем прописаны штрафы в размере 17 000 — 34 000 гривен и даже лишение водительских прав на полгода. Впрочем, проект закона до сих пор не поставили на голосование.

Ранее Фокус рассказывал, что украинским водителям в Германии грозят штраф и эвакуация авто, но этого легко избежать.

Также мы писали, что в Украине обнаружили редкий мотоцикл "Днепр" 90-х без пробега.