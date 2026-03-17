Передадуть до ЗСУ: в Україні почнуть вилучати мотоцикли із надто гучним вихлопом
Власники мотоциклів із надто гучним вихлопом можуть втратити свої транспортні засоби. Вилучені байки планують передати на потреби захисників України.
Вилучати мотоцикли із занадто шумною вихлопною системою збираються в Іванівській сільській територіальній громаді Вінницької області. Про це повідомляється на її сторінці у Facebook.
Там пояснили, що з потеплінням на дороги виїхали мотоцикли із гучними прямоточними глушниками і до Іванівської сільради та Нацполіції почали надходити скарги. Зазначається, що гучний звук порушує санітарні норми, заважає нормальній життєдіяльності людей, викликає роздратування і порушує сон. Обурені таким звукам і ветерани.
Дуже часто на таких мотоциклах їздять неповнолітні, тому в навчальних закладах вирішили провести роз'яснювальну роботу. Зокрема, у 20 березня такий захід проведуть в ліцеї села Іванів.
Якщо ж роз'яснювальна робота не дасть результатів, то в порушників почнуть примусово вилучати мототехніку і передавати її на потреби ЗСУ. Це питання вже опрацьовують місцевий ТЦК та патрульна служба Національної Поліції.Важливо
Покарання за гучний вихлоп в Україні
Розмови про відповідальність за гучний звук вихлопу авто та мотоциклів ведуть останні кілька років. Особливо вони активізувалися після початку повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, у Київраді ще в 2022 році виступили з ініціативою заборони експлуатації в столиці транспортних засобів із прямоточною вихлопною системою чи вихлопом без шумопоглинача до кінця воєнного стану.
У 2023 році у Верховній раді зареєстрували законопроєкт №9564, який передбачає відповідальність за керування транспортом із перевищенням допустимого рівня шуму. У ньому прописані штрафи в розмірі 17 000 — 34 000 гривень та навіть позбавлення водійських прав на пів року. Утім, проєкт закону досі не поставили на голосування.
