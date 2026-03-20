ТЦК почали масово подавати позови щодо обмеження прав керування авто

В Україні збільшилася кількість позовів щодо обмеження права керувати авто через порушення правил військового обліку. Утім, переважна більшість із них не доходить до стадії судового розгляду.

Усього в Україні на даний момент зафіксовано мінімум 135 справ про обмеження прав водіїв, із них рекордні 42 — цьогоріч. Таку статистику публікує "Опендатабот".

У 2026 році таких справ уже відкрито більше, аніж за весь 2024 рік та не набагато менше, аніж за весь минулий рік.

Найбільше позовів від ТЦК щодо обмеження права керування авто через порушення правил військового обліку подали у Дніпропетровській області — 35 (понад 25% від загальної кількості). Далі йдуть Київська (23 справи), Житомирська та Хмельницька області (по 13 справ). Примітно, що в Києві та низці областей таких справ взагалі не зафіксовано.

Разом із тим, відзначається, що 92% справ не дійшли до розгляду по суті — зупинилися на етапі процесуальних ухвал. Рішення було винесено тільки в 11 справах: у 10 випадках суди задовольнили вимоги ТЦК, а в одному — відмовили.

Основною причиною такої ситуації називають процесуальні помилки ТЦК. Нерідко позовні заяви подають з процесуальними недоліками чи без сплати судового збору.

Спочатку суди дають можливість виправити недоліки, залишаючи при цьому позови без руху. Якщо цього не зроблено, то матеріали повертають заявникам.

